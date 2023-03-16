歐聯速評｜利物浦0：1再負皇馬16強出局　高普重金屬足球的末路？

班拿貝球場賽後響起了利物浦的會歌「You’ll never walk alone」，展現了皇家馬德里對手下敗將的風度。

高普接掌利物浦以來，未嘗擊敗皇馬，包括今晨歐聯16強次回合作客以0：1飲恨，也將面對這支西甲豪門的差勁對賽戰績，改寫成1和5負。高普的重金屬足球，似乎面對安察洛堤以柔制剛的戰術，完全無計可施。



首回合作客贏5：2，皇馬在這個巨大優勢下，安帥的戰術第一要點是控制，兩名中場大師卻奧斯與莫迪歷的控球、分邊、突破，加上墮後的賓施馬作傳球的支點，華維迪及卡馬雲加則提供了速度與活力，這樣的配置，如果他們有心要搓完場，相信也會做得到。

皇馬繼以雲尼斯奧斯（白衣）為攻擊的突破點，頻頻針對利物浦右路防線進襲。（路透社）

利物浦向以瘋狂逼搶，打亂對手節奏的戰術見稱，但面對皇馬眾將從容地將皮球傳來傳去，就是一籌莫展，感覺就像紅軍拳如雨下也好，皇馬變成太極宗師，四両撥千斤地將對方的力量一一化解；何況，這支利物浦跟巔峰時期相去甚遠？

賓施馬（左）為皇馬射入奠定勝局的一球。（路透社）

利物浦有時也能以前線壓逼，令皇馬門將高圖爾斯要大腳踢走皮球，理論上紅軍一對中堅雲迪克與干拿迪擁有絕對的高空優勢，所以如果是一般對手，他們便可以取得控球權繼續搶攻；只是安帥的對策是，前線的雲尼斯奧斯根本不去爭頂，極其量只是去騷擾，令兩名中堅無法從容頂給隊友，皇馬眾將的目的是執「second ball」，而以賓施馬、莫迪歷及卻奧斯等高超預判能力，往往佔得先機。

利物浦門將艾利臣（左）今仗有不少關鍵撲求，包括用腳擋出了華維迪的單刀埋門。（路透社）

在進攻上，皇馬依然倚重左翼雲尼斯奧斯，配以賓施馬多在左路策應，令本身已是紅軍防線最弱一環的右閘阿歷山大阿諾特更添負荷，還好干拿迪今仗包抄準繩，瓦解了不少攻勢。不過，戰至78分鐘，雲尼斯奧斯趁紅軍門將艾利臣出迎之際，臥地橫傳與賓施馬射入空門，終為皇馬奠定勝局。

利物浦都有些入球機會，其中一次最接近的，是紐尼斯左路勁射，但過不了皇馬門將古圖爾斯的十指關。（路透社）

高普的狂攻戰術一直是雙刃劍，既能重創對手，卻會令自己重金屬疲勞，去季衝擊四冠的後遺症，再碰上世界盃，令這弱點表露無遺，今季將四大皆空，且爭取來季歐聯資格亦不算樂觀，或許這位德國主帥是時候思量一下，利物浦應如何走下去。

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