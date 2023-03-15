歐聯｜高普坦承反勝艱難　「即使只有1%機會，我也會盡力去嘗試」

利物浦作客對陣皇家馬德里的歐聯16強次回合賽事，將在周三（15日）深夜4點開戰。

首回合落後3球的紅軍賽前固然被看低一線，領隊高普（Jürgen Klopp）坦承球隊勝算不大，只有1%機會能晉級，但即使如此他也會去嘗試。



利物浦首回合在先入2球的情況下連失5球，高普賽前承認要晉級十分困難：「我們作客班拿貝球場，是要面對一個非常強大的對手並嘗試戰勝他們，儘管這很困難，並不是看上去那麼簡單，但我們仍會看看結果如何。我們不是跟皇馬說：『小心點，我們來了。』現在的情況並不是這樣，我們是來這裏戰鬥，要贏的話我們需要踢得非常非常好。」

當記者提到要入三球是一項非常艱巨的任務時，高普立刻回應：「是的！不過當你入了第一球……」然後他笑了起來，「情況就會變成『還剩下』兩球！」

高普承認要挽回劣勢很困難，但也並非絕不可能。（Getty Images）

同時高普亦強調，球隊今次來到班拿貝，需要拿出非常出色的水準才有一絲機會：「如果我們踢出一場普通的水準，或者還可以的水準、不錯的水準，那是不足夠的。而這也只是為了贏下這場比賽，我不只是在說晉級下一輪的事情，我們要嘗試做的，是確實地讓自己在比賽中處於頂尖水準。」

記者問到今場比賽在戰術上會否與首輪有什麼不同時，高普表示上次交手的唯一問題就是球隊面對反擊時表現不佳，雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）和賓施馬（Karim Benzema）對他們構成很大威脅，所以今次在中場的施壓要做得更好，也要避免被對手反擊得手。同時他也堅持，球隊首輪表現上並沒有太大的戰術問題。

雲尼斯奧斯在首回合梅開二度，並獲選該場比賽最佳球員。（Getty Images）

「這場比賽很難應付——因為我們可能會無法晉級至下輪賽事。在現在這房間內，我想有100%的人都認為我們毫無機會。若我是這裏唯一一個認為我們有些許機會的人，這也很正常。」高普續說道。「大家都覺得我們明天基本上肯定會出局，100%——對手可是皇家馬德里，他們甚至領先3球，這可不是聖誕禮物般想要就有。但這就是我們目前面對的處境，這就是足球，即使只有1%的機會，我也會盡力去嘗試。」

安察洛堤：我們處境更複雜

至於皇馬領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti），則認為球隊目前的處境比利物浦複雜，他們絕不能掉以輕心。

安察洛堤首回合領先反而令球隊處境更為複雜。（Getty Images）

「從心理層面來說，明天的比賽對我們來說更為複雜。利物浦要做的事情很簡單，不論發生什麼，他們需要做的是從比賽第一分鐘至最後一刻都全力以赴。然而第一回合的賽果，從這個意義上會讓我們心生懷疑，我們也會從比賽的第一分鐘便交出最好表現，但無可避免地，我們心裏肯定會比對手更為動搖。」安察洛堤說道。「訊息很簡單：不存在任何計算。我們需要竭盡全力來面對這場比賽。利物浦將希望在這裏逆轉戰果，而我們也不會只想着防守，我們想得更多的是進攻。」

這場歐聯大戰將在今晚（15日）深夜4點開始，落後的利物浦能否絕地反撲，將會是這場比賽的焦點所在。