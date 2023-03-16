歐霸｜曼聯阿仙奴分途爭出線　坦赫格派強陣卡斯米路般奴照披甲

曼聯在坦赫格治下，雖然戰績有明顯改善，但一直受傷兵及停賽問題的困擾，就如上周末對修咸頓的一仗，卡斯米路再做「紅牌阿姑」及加拿祖傷出。

曼聯今晚（16日）深夜作客鬥貝迪斯，上演歐霸盃16強次回合，力爭保住勝果，主帥坦赫格出席記者會時，不禁抱怨球隊傷停問題嚴重，更把阿仙奴拖下水。



歐霸盃16強次回合



貝迪斯 對 曼聯 今晚深夜1點55分

阿仙奴 對 士砵亭 今晚深夜4點

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曼聯今季戰績有改善，但球隊近日飽受傷兵及停賽問題所困，中場線更是重災區，基斯甸艾歷臣﹑雲迪碧克先後「長唞」，借將沙比薩同樣受傷。即使中場大將卡斯米路在聯賽再領紅，幸好停賽令只限本土賽事，無阻他在作客貝迪斯的歐霸16強次回合披甲。

上周末再領紅的卡斯米路，在訓練時亦有笑容。（Getty Images）

曼聯在歐霸16強首回合領先貝迪斯4：1，主帥坦赫格沒有因為3球優勢而打算留力，依然遣強陣征戰西班牙。

拉舒福特﹑般奴費南迪斯及華拉尼等主力全部在大軍名單，烏拉圭國腳柏利斯迪（Facundo Pellistri）亦有入選，而巴西翼鋒安東尼及早前傷癒有跟操的馬迪爾，雙雙沒被列入名單。

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坦赫格有怨言：我哋唔似阿仙奴

坦赫格在記者會上被問及陣容深度問題時，不禁抱怨一下，更把阿仙奴拖落水，「在傷兵及停賽的問題下，全季兵源都是短缺，對曼城一仗是『夫添』，當時終於可以排出不同的戰術陣式，這是今季的唯一，其餘賽事也有球員停賽及受傷。當然每一隊也想與阿仙奴一樣，全季大部分時間也是有完整的陣容。」

加拿祖周末對修咸頓時受傷，是曼聯陣中最新一名「十字兵」。（Getty Images）

阿仙奴是否如坦帥口中的全季「夫添」呢？事實上，兵工廠主力前鋒加比爾捷西斯長唞3個月，至早前才剛剛傷癒，中場湯馬士柏迪﹑伊美路維亦屢次受傷，另一前鋒尼基迪亞最近亦受傷患所困，陣容絕非坦赫格所言完整。

說回曼聯的情況，卡斯米路與般奴同樣有黃牌在身，今仗再領黃就會停賽，如今曼聯有3球優勢下，坦帥強調不會刻意收起二人，「貝迪斯是強勁的對手，我們不能掉以輕心，我們必須派出最強陣容出戰，所以卡斯米路與般奴也會披甲。」

坦赫格強調，卡斯米路今仗將會如常上陣。（Getty Images）

歐霸會否阻英超爭標？阿迪達：不會

慘被坦帥「屈」夫添的阿仙奴，同樣在今晚出戰，主場鬥士砵亭，兩軍上回合打成2：2平手。兵工廠主帥阿迪達被問及，歐霸會否成為英超爭標的阻礙時，他直言同樣努力爭勝，「不會（成為英超爭冠障礙），尤其是我們已經3年沒有出戰歐戰淘汰賽，明（今）晚將會是首次，所以我們希望營造良好的氣氛，向球迷們展示實力。」

阿仙奴周日（19日）將在聯賽鬥水晶宮，阿迪達被問及會否留力時，他沒有直接回應，只是表明球隊全力爭勝，但指出球隊上回合作客有所不足，今仗需要做得更好。

加比爾捷西斯終傷癒，早前對富咸一仗時復出。（Getty Images）

英超第28輪賽程：