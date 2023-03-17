歐霸｜阿仙奴飲恨輸波又折將　士砵亭轟金球半場笠死蘭斯達爾

歐霸盃16強，阿仙奴在首回合作客與士砵亭打成2：2，今仗回到酋長球場力爭出線，格列沙加上半場補射建功，換邊後卻被對方的葡萄牙國腳柏祖干卡維斯近半場笠射收死蘭斯達爾，兩軍激戰120分鐘同樣未分高下，馬天尼利在互射12碼時宴客，結果兵工廠飲恨出局。



阿仙奴在歐霸16強次回合回歸主場再鬥士砵亭，在有英超的後顧下，阿迪達今仗正選先收起布卡約沙卡及奧迪加特等主力，前線由傷癒不久的加比爾捷西斯擔正，夥拍馬天尼利及雷斯尼爾遜攻堅。

兵工廠是先開紀錄的一方，佐真奴交出直線撕破對方防線，馬天尼利殺入禁區左路起腳被擋出，後上的格列沙加補中得手，阿仙奴19分鐘領先1：0。捷西斯其後個人突破，被重重圍困下起腳，被對方門將阿丹撲出。

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格列沙加補射得手，阿仙奴上半場先開紀錄。（路透社）

阿仙奴未能取得保險球，下半場卻被一球世界波收死。阿仙奴中場失控球權，士砵亭中場柏祖干卡維斯在中圈引球，眼見蘭斯達爾稍為離開龍門隨即起腳笠射，這名阿仙奴門將回身撲救時雖然未算嚴重失位，但皮球仍剛好在他手頂掠過破網，士砵亭以一記金球在62分鐘打成平手。

干卡維斯近中場笠射，剛好收死失位的蘭斯達爾。（Getty Images）

兩軍在法定時間維持1：1的比數，需要進入加時，阿仙奴不乏攻勢，杜沙特的半單刀攻門被門將改變方向後中柱，加比爾的頭槌又被表現神勇的阿丹撲出，兩軍依然未分勝負，最後進入最殘酷的互射12碼。阿仙奴與士砵亭前3輪全數射入，但兵工廠的馬天尼利第4輪宴客，士砵亭最後一輪由山度士主射奠勝，阿仙奴飲恨無緣8強。

士砵亭門將阿丹除了撲出12碼，今仗亦有7個撲救。（路透社）

另外，曼聯主帥坦赫格賽前指「羨慕」阿仙奴經常「夫添」，但今仗短短21分鐘已證明坦帥的說話錯了，富安健洋與沙列巴先後傷出，兵工廠可謂輸波又折將。

阿仙奴輸波又折將 阿迪達：沉重打擊

阿仙奴在歐霸盃出局後，可以專注英超爭標，或許對不少「槍迷」而言是個好消息，惟阿迪達坦言是一大打擊，「我們當然希望晉級，但經歷120分鐘及互射12碼依然是不足夠。今仗我們找不到節奏，太容易失去控球，又給予對手太多空間，在最後20分鐘終於找回節奏，有攻勢但找不到入球，加時亦有大好機會，我們同樣把握不到，出局無疑是對我們的一大打擊。」

開賽僅21分鐘，阿仙奴已有兩名球員傷出。（Getty Images）

英超第28輪賽程：