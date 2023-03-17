劍擊｜傳香港爭辦全運會八個項目　江旻憓期待：很有條件舉行劍擊

香港重劍女將江旻憓上周戰畢女重大獎賽匈牙利站後返港，升上世界排名第二的她今日（17日）出席學校推廣活動時表示，期待香港成功爭取舉辦全運會劍擊賽事，「主場氣氛好特別，有利爭獎牌」。

同場出席活動的香港女足代表馬澤純，則另有大目標——出戰奧運外圍賽。



江旻憓在大獎賽匈牙利站八強遭主場劍手淘汰出局，雖未能獲得本季第三面國際賽獎牌，惟在韓國劍手崔仁晶在該站32強出局後，賽後世界排名連跌兩級至第三，原本次席的宋世羅及第三的江旻憓分別則上升一位。

江旻憓深受學生歡迎，舉手投足均獲歡呼聲。（葉詩敏攝）

江旻憓笑言對升上世界排名第二感驚喜：「以前（比賽）很靠當日狀態，從未試過成績那麼穩定，但同時很想再拎牌，因為近兩站都（打入了）前8名。」她指出，自己比起在2019年登上世界排名第一時表現更好：「之前（世界第一）是一係拎牌一係一輪遊，但今次覺得自己成熟和穩定了很多，亦更全面。」下周出戰世界盃南京站的她，穩定發揮下可望再下一城重返世界第一，「但現在成熟了，不太在意排名，只想進步。」

江旻憓與升上世界第二，可望在下周南京站重返世界第一。（葉詩敏攝）

香港將承辦2025年全國運動會，有傳香港將會爭取舉辦其中8項賽事，包括劍擊、場地單車、足球、高爾夫球、滑浪風帆、七人欖球、手球及沙灘排球，惟仍待國家體育總局確定。

對於此消息，江旻憓表示期待：「應該啊，好期待，劍擊我們很有條件舉行，大家又愈來愈喜愛劍擊，我們成績亦愈來愈好。」她坦言主場比賽有利爭牌，「主場氣氛好特別，今次輸給匈牙利劍手，當時主場氣氛好好。」

學生投入活動，爭取與運動員交流玩遊戲。（葉詩敏攝）

香港曾在2017年於亞洲博覽館主辦劍擊亞洲錦標賽，江旻憓指難忘當時主場氣氛，又認為若機會在預計明年落成的啟德體育園主場館舉辦劍擊賽事也不錯。

馬澤純爭奧運女足外圍賽首圈出線

此外，香港女子足球代表馬澤純亦在同一活動亮相，香港女足即將出戰2024巴黎奧運亞洲區外圍賽首輪賽事，香港足球總會今日公布了22人決選名單，當中包括後衛馬澤純將於31日出發往塔吉克斯坦。

馬澤純將出戰女足亞洲區巴黎奧運外圍賽首輪賽事，力爭出線與更多強手交手。（葉詩敏攝）

身處E組的港隊將出戰3場外圍賽，與東道主塔吉克斯坦、巴基斯坦以及菲律賓同組爭出線，只有小組首名才能晉級至下一圈外圍賽。馬澤純坦言有信心出線，「上一次亞洲盃外圍賽對過菲律賓，雖然因失誤輸了兩球，但我覺得其實有得踢。」

對於難以觸及的奧運資格，馬澤純坦言球員在疫情後逐漸重拾狀態和感覺，「雖然同奧運是有距離，但都爭取出線打得一場得一場，與更多強手交手。」

對於或有機會第二度代表香港再戰亞運，她稱難忘去屆雅加達亞運觀戰中華台北對越南女足8強賽，「最大感觸是，中華台北逼到打和再加時，120分鐘再射12碼贏了，那種拼勁好強，我們在觀眾席為她們打氣。我們都她想像她們一樣，踢到8強、4強，因為我們每次都未能突破分組賽。」