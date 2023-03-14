羽毛球・全英賽｜李晉熙吳芷柔激戰5次「刁時」　挫日本勇闖次圈

全英羽毛球公開賽周二（14日）展開，香港混雙組合李晉熙／吳芷柔於首圈亮相，在決勝局5次「刁時」下，以局數2：1擊退日本組合，勇闖次圈。



世界排名16的混雙組合李晉熙／吳芷柔，在首圈與排名高4位的綠川大輝／齋藤夏爭晉級，後者曾在上站德國公開賽躋身4強。

雙方此前從未交手，雖然港隊牌面似乎較輸蝕，但李晉熙／吳芷柔在首局甫開賽已取得領先優勢，被追平3：3後連取4分，並以11：8進入技術暫停。港將其後保住優勢，一度領先15：10，末段港隊失誤下被日本力追至18：19，更被對手逼入「刁時」階段，港隊頂住壓力終以22：20先拔頭籌。

李晉熙／吳芷柔助港隊先下一城。（資料圖片／Badminton Asia Twitter）

次局，日本隊調整後初段壓制港將得分，港隊在反超4：3後，漸漸掌控節奏的日本展開反撲，連得8分並一舉拉開比數至11：4。下半局，港將一度追至4分差，惟仍以18：21被扳回一局。

關鍵第三局，港隊早段落後下追平5：5，其後把握對手防守失誤反超前11：9。港隊在休息後續領先13：12，對手緊追比數不讓港將拉開多至1分差，末段戰況激烈三度戰平18：18、19 ：19、20：20。

日本先取得21：20領先優勢，港隊其後兩度追平並反超24：23，雙方互有領先一直未能分出勝負，港隊終在5度「刁時」下以26：24擊敗對手，取得全英賽首勝。