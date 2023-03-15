羽毛球．全英賽｜李卓耀力戰1小時反負安賽龍　鄧謝配伍家朗登場

全英羽毛球錦標賽，在港隊混雙組合吳芷柔／李晉熙打入16強後，李卓耀亦緊接在男單首圈對世界排名第一的安賽龍，惟先勝一局後反輸。

其餘港隊球手包括剛在德國賽封王的伍家朗、混雙組合鄧俊文／謝影雪、女雙的楊雅婷／楊霈霖均會在周三（15日）的首圈登場，吳芷柔也會再夥拍曾曉昕出戰女雙首圈賽事。



來到屬於超級1000賽的全英賽，包括安賽龍在內的頂級球手悉數回歸，李卓耀首圈已要面對這名力爭衛冕的世界「一哥」，但他打得毫無懼色，首局一開始已頻頻搶攻，一度拉開至9：1，之後安賽龍入局後急起直追，曾連取5分反超至15：14，但李卓耀把握住關鍵分，以21：19先取一局。

第二局兩人也打得頗為接近，但安賽龍也一直穩定地保住領先，以21：15追回一局，李卓耀第三局早段雖仍能緊咬對手，但力戰1小時後，最終以11：21輸掉決勝局，局數1：2落敗出局。

雖然未能複製2019年香港公開賽兩局淘汰安賽龍的表現，但李卓耀的表現算雖敗不辱，畢竟安賽龍近年發揮非常穩定，除了連奪奧運金牌及世錦賽金牌，這名丹麥球手在近9站世界巡迴賽，有7站奪冠、1站獲亞軍，餘下一站8強出局。

全英賽首圈賽事在周三繼續上演，在上一站德國賽男單奪冠的伍家朗，首圈再次面對德國賽決賽對手、中國球手李詩灃；至於鄧俊文／謝影雪則遇上老對手——奧運銅牌戰時交手的日本組合渡邊勇大／東野有紗。女雙方面，楊雅婷／楊霈霖對韓國的鄭娜銀／金慧貞，吳芷柔／曾曉昕則對中國代表李汶妹／劉玄炫。