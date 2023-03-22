單車｜西班牙單車賽最後衝刺階段　一觀眾高舉手機闖入賽道釀意外

觀眾熱愛體育比賽是好事，希望拍下精彩一刻亦不難理解，但拍攝時也要注意自己及他人安全。

上周五（3月17日）西班牙的環埃斯特雷馬杜拉單車賽（Vuelta a Extremadura）中，一名觀眾因闖入賽道用手機拍攝，而導致比賽出現意外。

受影響車手及賽會事後均發表聲明譴責，並呼籲觀眾在觀看賽事時，要顧及自己與車手安全，盡量與賽道保持距離。



一名叫Owen Lightfoot的英國男子單車手，日前在個人Instagram上載一條短片。從影片中可見一眾車手正在終點前高速衝刺，一名觀眾突然從旁邊走入賽道邊緣，並高舉手機打算拍攝，隨即與一名車手相撞倒地。

「我今天到達比賽最後衝刺階段，並取得一個接近完美的位置，然後這一切都被一名拿着電話的觀眾破壞了。」Owen Lightfoot在貼文中寫道。「有觀眾是一件好事，也能令比賽更令人享受，這項運動不能沒有他們。但我不明白為什麼有人會覺得需要在時速60公里的車手前高舉電話拍攝，而這些畫面早就被專業的攝影機拍下轉播，這種行為只會危及車手與他們的安全。」

「我們花費很多時間以及犧牲許多，才能夠在比賽中爭取名次，機會以這樣的方式被破壞實在令人非常難過。」他續說道。「我很幸運今次只釀成一次小意外，因為它可能會引致更嚴重的後果。」

闖入賽道的觀眾引致意外發生。（影片截圖）

據英國《太陽報》報道，今次意外並沒有波及到更多人，而幸運地也沒有人因此而遭受重傷。賽後會方呼籲公眾承擔起責任，不要再讓同樣的事情發生，並告誡觀眾與賽道保持距離。

環法曾有觀眾闖入賽道引致嚴重意外

2021年6月27日的環法單車賽，便因為有觀眾在路邊舉紙牌撞到車手而引發連環相撞，最終導致21名車手倒地受傷，西班牙車手Marc Soler更因此而雙臂骨折。

報道指出，該名觀眾最後向警方自首，最初被判緩刑監禁4個月，但檢察官因為他意識到自己的行為十分「危險」和「愚蠢」，最終改判罰款了事，僅讓他向法國職業單車手協會象徵性地繳交1歐元，以及因為引致嚴重意外而罰款1000英鎊。