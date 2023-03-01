意大利單車手槍殺鄰居貓隻　罰無薪停賽20天　發長文道歉稱非故意

意大利單車手安東尼奧迪比利（Antonio Tiberi）因在聖馬力諾（San Marino）槍殺鄰居的貓，而被所屬車隊無薪停賽。

他在個人社交網站上發長文向公眾道歉，表示自己並不是有心為之，願意接受大家對他的一切批評。



據英國廣播公司（BBC）報道，安東尼奧迪比利用氣槍瞄準該隻貓的頭部並開槍射擊。

這名21歲的車手在接受意媒《晚郵報》（Corriere Della Sera）訪問時表示，自己當時正測試氣槍的射程，起初瞄準一塊「不准泊車」的告示牌。隨後他「愚蠢且無意識地」瞄準並射擊一隻貓，「我也很意外我真的開槍了。我並不是有意殺死他，我本確信這種武器並不會致命。」

迪比利表示自己並不是有意殺死貓隻。（安東尼奧迪比利Instagram）

事件發生在去年夏天，而迪比利殺死那隻貓的主人，是聖馬力諾的旅遊部長Federico Pedini Amati，並曾於2008年擔任該國元首。

Cyclingnews指出，迪比利於去年11月被警察拘捕時承認罪行，他被罰款4000歐元（約3.3萬港元）以及沒收氣槍，但Federico Pedini Amati認為這判罰太輕，認為該褫奪其居留權。

貓隻主人Federico Pedini Amati為聖馬力諾旅遊部長，亦曾是該國元首。（Federico Pedini Amati Facebook）

Federico Pedini Amati表示該隻貓當時沒有打擾到任何人，「牠已陪伴我們很久了，我三歲的女兒Lucia十分喜歡牠。你不能殺死一隻寵物然後罰款4000歐元了事。我很感激他承認自己做了這件事，不過我們也不需要給予這種人居留權。」

迪比利在香港時間1日（周三）凌晨在個人Instagram以長文道歉，他表示自己此前從沒有公開說過這件事，是因為為此感到「強烈的羞恥與後悔」。

「我為我羞恥的行為深感後悔。射擊一隻貓是一件極為愚蠢及不負責任的行為，我事後才意識到其嚴重性和危險性。我並不想為此事用「如果」或「但是」來找任何藉口。因此事而對我作出的任何責備，我會帶着責任心與悔意接受。」

安東尼奧迪比利道歉全文：

迪比利所屬的Trek-Segafredo車隊為此勒令他無薪停賽20天，並將他這筆停發的薪資捐給聖馬力諾一家照顧流浪貓的組織。這名意大利車手亦在文中向車隊道歉，表示自己的行為拖累到他們成為無辜的受害者之一。

現年21歲的安東尼奧迪比利在2019年曾獲青年世界計時賽冠軍，並於2021賽季加入Trek-Segafredo車隊成為職業單車手。他去年隨隊出戰環西單車賽（Vuelta a España），為個人首次三大單車環賽。

他2023年亦取得不俗成績，在澳洲的Tour Down Under以及阿聯酋的UAE Tour，分別拿到第8名和第7名。