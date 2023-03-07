單車界VAR像素級判決　兩車手幾乎同時衝線　賽會低清照片惹爭議

自從足球引入VAR（影像助理裁判）後，「體毛越位」、「腳趾甲越位」等精確至像素級的爭議判決時有出現。

今次戰場轉移，上周末一場單車賽，兩名車手幾乎同時衝線，賽會官方通過單車界的VAR決定勝者，但結果依然引來爭議。



周日（5日）的蒙塞利大獎賽（GP Monseré），澳洲車手伊雲（Caleb Ewan）與比利時車手泰臣（Gerben Thijssen）幾乎同時衝線，賽會之後宣布前者勝出，甚至伊雲都接受了關於他贏得比賽的賽後訪問，但賽會查看影像紀錄後，改判泰臣勝出。

今次因「VAR」而失去冠軍的澳洲車手伊雲。（資料圖片，Getty Images）

伊雲在兩周前亦因類似的情況，在UAE巡迴賽的首站將冠軍拱手讓出。

不過今次的情況更讓人無奈，皆因賽會提供的照片證據「鬆郁朦」，清晰度不足，一名比利時Youtuber及單車評論員Benji Naesen在Twitter貼出相關照片，「賽會是根據這張照片來決定泰臣勝出的，我希望我是在開玩笑，但這是事實」。

Benji Naesen在Twitter貼出的相關證據照片。（Twitter@BenjiNaesen）

賽果備受爭議，「受害者」伊雲固然不服氣，他周一（6日）在Twitter貼出一張照片作為新的證據，並寫上：「我有點覺得是自己贏了，你們覺得？」

事隔十多分鐘後，他又貼出另一張照片，寫道：「老實說，如果有人能提供一張更清晰的照片證明我確實落敗的話，這樣會讓我更好受一些。」

至於泰臣本人，賽後接受訪問時坦言，以為自己並未拿到第一。

「我以為我是第二名，有幾個人這麼跟我說，當時賽會也說我是第二。」泰臣續道：「很榮幸能擊敗像伊雲這樣的冠軍車手。我很自豪能用冠軍回報我的團隊，他們堅定不移地相信我的能力。這是一支非常特別和出色的團隊。」

泰臣在Instagram上慶祝自己今年的首場勝利。（泰臣Instagram）

據VeloNews報道，伊雲所在的Lotto-Dstny車隊，已在今天（7日）向賽會要求提供更清晰的證據。

「請注意，我們不是要向賽會投訴。我們只是想看那張比賽結束的照片，也就是評審團用以決定勝負誰屬的照片。」車隊首席執行官Stéphane Heulot表示。「我們只希望賽會能正確地證明泰臣是勝出者，如果事實確實是這樣那我們不會有任何怨言，我們只想更清晰地了解事件。」