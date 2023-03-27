劍擊｜港隊女重南京站奪第8名　男佩逆轉西班牙陳樂熹做功臣

3站劍擊世界盃剛剛在周末完成，女子重劍隊在南京站世界盃不敵韓國，結果以第8名完成賽事。



港隊女重險挫瑞士 連續3站躋前8

港隊由江旻憓領軍，夥拍陳渭泠﹑朱嘉望及連翊希出戰南京站團體賽，首圈面對瑞士，鬥得難分難解，港隊最後一局由Vivian力保勝局，以38：37險勝對手，連續3站躋身8強。港隊其後惡鬥韓國隊，以35：44憾負，無緣再進一步，其後轉戰排名賽再先後不敵中國及匈牙利，結果以第8名完成南京站賽事。

重劍世界盃｜「世二」江旻憓力戰法國劍手落敗 南京站16強止步

江旻憓力保勝局，助港隊打入南京站8強。（FIE圖片）

港隊男佩逆轉西班牙 男重隊32強止步

匈牙利布達佩斯男子佩劍世界盃，港隊由羅浩天﹑陳智軒﹑周頌羲及陳樂熹出戰團體賽，港隊首圈淘汰哥倫比亞後，遭頭號種子韓國踢出局，16強止步。港隊轉戰排名賽，最終以第14名完成賽事。

港隊在排名賽對西班牙，打出精彩的逆轉勝，首6局後落後16：30，小將陳樂熹上陣打出驚喜，單局拿下19：4，一口氣追回差距，加上陳智軒最後一局的8：3，港隊以45：43反勝西班牙。

至於由方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天及周澤軒組成的男子重劍隊，在布宜諾斯艾利斯站32強，以34：39憾負委內瑞拉出局。