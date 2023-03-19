花劍釜山大獎賽｜張家朗勇闖決賽鬥意大利名將　爭9個月來首金

花劍釜山大獎賽周日（19日）上演正賽，張家朗和蔡俊彥以種子身份出戰，前者晉身決賽，蔡俊彥則在32強止步。



在男子賽為港隊打頭陣的張家朗，面對意大利的20歲小將Giulio Lombardi，開局之初曾陷入拉鋸，先遭對手領先1：2、再反超前3：2、但又被追平3：3，不過身形佔優的家朗其後漸漸拉開差距，最後更連取3分，以15：8獲勝，進入次圈（32強）對韓國的Kim Gyeong Mu。

家朗曾在去年11月的德國站首圈面對這位世界排名90的劍手，當時爆冷不敵對方出局，今日再交手，他早段也曾落後2：5，但連追七劍反超至9：5，此後更只讓對手取得一分，最終以15：6大勝一場。張家朗再於16強鬥波蘭劍手Adrian Wojtkowiak，亦以15：10獲勝，進入8強。

張家朗（左）淘汰波蘭劍手Adrian Wojtkowiak（右）。（FIE）

張家朗在8強對淘汰蔡俊彥的敷根崇裕，也在未受太大考驗下，以15：12擊敗對手，率先闖入四強、鎖定獎牌。張家朗上一面獎牌來自今年1月世界盃巴黎站的銅牌，意味今站的獎牌成為他兩個月以來、亦是相隔兩站賽事後的第一面獎牌，他四強對手是美國劍手、世界排名11的孟凱睿，亦未能考驗家朗，他以15：12擊敗對手，闖入決賽，將在香港時間晚上約7時10分爭金，對手將是意大利名將科高尼，兩人在2021年的東京奧運曾在16強交手，當時家朗以15：3大勝。

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蔡俊彥（左）與張家朗（右）一同晉級釜山大獎賽次圈。（資料圖片／鄭子峰攝）

蔡俊彥目前世界排名14，若早早出局，便大有機會跌出世界前16、失去種子資格，他在首圈鬥韓國劍手Choi Hyun Soo早段陷入苦戰，與對手一直爭持至4：4再落後至6：8，不過這位港將即連追三劍超前至9：8，雙方又陷入拉鋸，戰至10：10、12：12，至此蔡俊彥連取3分，進入次圈。「蔡頭」在次圈的對手為2019年亞錦賽包辦個人及團體金牌的敷根崇裕，初段曾落後2：5，其後曾追平至6：6，惟其後遭對手漸漸拉開比分，終以7：15落敗，32強止步。

女花賽事方面，港隊有鄭曉為和張楚瑩打入正賽，惟張楚瑩4：15敗予新加坡劍手Amita Berthier，鄭曉為亦以9：15不敵Erica Cipressa，雙雙在首圈止步。