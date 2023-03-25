重劍世界盃｜「世二」江旻憓力戰法國劍手落敗　南京站16強止步

撰文：趙子晉 陳智深
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女子重劍世界盃今周上演南京站，相隔4年再辦劍擊國際賽，「世二」江旻憓直入正賽圈，力爭在今站重登「一姐」之位。
江旻憓闖過首兩圈後，在16強不敵法國劍手娜貝芙（Camille Nabeth） ，未能實現連續第5站國際賽至少打入8強。

連續4站國際賽至少打入8強的江旻憓，世界排名升上第二，當然直入正賽圈。港隊其餘9名女將周五（23日）出戰預賽，力爭正賽資格，連翊希與陳渭泠打入淘汰賽，可惜分別不敵愛沙尼亞及美國劍手，Vivian再度成為港隊獨苗。

江旻憓今次賽事被列為頭號種子，首圈遇上年僅17歲的中國劍手Zhao Yan，Vivian未受太大壓力，以15：5大勝中國小將，輕鬆晉身次圈。

次圈江旻憓遇上美國劍手華盛頓（Isis Washington），雙方爭持激烈，江旻憓中段曾稍稍將比分拉開，惟華盛頓一樣沉着應戰一度把比分反超，幸好江旻憓最後數劍重新集中精神，最終以15：13擊敗對手晉身16強。

江旻憓在小休後，於16強遇上法國劍手娜貝芙（Camille Nabeth），Vivian早段較緊張，比分一直落後，至落後10：14時，Vivian一路頂住壓力追回數分，惜最終以13：15不敵對手，無緣8強。

劍擊｜ 南京站力爭再做一姐　中國相隔4年再辦國際賽

江旻憓（FIE圖片）
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