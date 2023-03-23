劍擊｜ 南京站力爭再做一姐　中國相隔4年再辦國際賽

張家朗上周在釜山大獎賽摘銀後，今周末改由重劍隊及男子佩劍隊分途出擊。現時世界排名第二位的江旻憓，將於南京站世界盃力爭重登「一姐」之位。



女子重劍世界盃南京站：3月24及25日（個人賽）﹑26日（團體賽）

男子重劍世界盃布宜諾斯艾利斯站：3月24及25日（個人賽）﹑26日（團體賽）

男子佩劍世界盃布達佩斯站：3月24及25日（個人賽）﹑26日（團體賽）



江旻憓衝擊「世一」 國際賽重臨中國

江旻憓曾經在2019年兩度登上世界第一，Vivian今季表現穩定，連續4站國際賽打入至少8強，上站布達佩斯大獎賽後，世界排名升上第二位，如今有望相隔4年後再爭做「一姐」，現時Vivian以187分﹑落後韓國一姐宋世羅（Song Sera）13分。

江旻憓連續4站至少打入8強，如今升上世界排名第二。（FIE圖片）

港隊女子重劍除了江旻憓，還有其餘9名港將出戰，當中包括陳渭泠﹑連翊希及朱嘉望等，但在美國留學的佘繕妡再度缺陣。

過往3年疫情肆虐，多次原定在中國舉行的國際賽亦先後取消，中國對上一次舉辦國際賽已經是2019年5月的上海花劍大獎賽，如今國際賽再臨中國，在南京舉辦今年的女子重劍世界盃分站。

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江旻憓今季戰績：



塔林站世界盃：16強

溫哥華站世界盃：亞軍

多哈站大獎賽：季軍

巴塞隆拿站世界盃：8強

布達佩斯站大獎賽：8強



江旻憓今季兩登頒獎台。（FIE圖片）

男佩經歷兩星期地獄式集訓 男重遠征南美

香港男子佩劍隊戰畢意大利巴都亞站世界盃後，即轉往法國進行兩星期地獄式訓練，每日一口氣訓練5﹑6小時，早前出發往匈牙利布達佩斯出戰世界盃。在突尼斯大獎賽打入16強的何思朗，繼續因手傷問題而缺陣，根據現時康復進度，有望出戰下月的韓國首爾大獎賽，趕及奧運計分周期展開時復出。

男子重劍隊則遠征南美，本周末出戰阿根廷布宜諾斯艾利斯的世界盃分站，抵達當地即嚐招牌的燒牛扒。

港隊周末出戰國際賽名單：



男子佩劍：陳彥臻﹑陳樂熹﹑陳智軒﹑張愷駿﹑周頌羲﹑任俊霖﹑梁天晴﹑羅浩天

男子重劍：周澤軒﹑方凱申﹑何瑋桁﹑劉昊峯﹑吳浩天

女子重劍：陳渭泠﹑陳祉澄﹑陳𨯚琳﹑陳海琳﹑張芷瑜﹑朱嘉望﹑古雨桐﹑江旻憓﹑黎曉瞳﹑連翊希

