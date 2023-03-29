游泳｜16歲天才泳手麥堅杜殊破400自由泳世界紀錄　快次名逾10秒

16歲加拿大「天才泳手」麥堅杜殊（Summer McIntosh）震驚世界，在當地時間昨（28日）晚的國內賽事中，以3分56.08秒刷新女子400米自由泳世界紀錄，比澳洲泳手堤密絲（Ariarne Titmus）的舊紀錄快0.32秒。



麥堅杜殊手握多項18歲以下的青年世界紀錄及全國紀錄，她曾在2022年世界游泳錦標賽奪得400自及200蝶金牌，去年的英聯邦運動會（The Commonwealth Games）中也摘下個人200米及400米混合泳項目金牌，但打破成年世界紀錄的滋味，還是首次嚐到。

除了打破堤密絲的世界紀錄，麥堅杜殊今次亦同時打破了堤密絲的英聯邦紀錄，並且打破了自己的加拿大國內紀錄，以及莉迪姬的世界青年紀錄。

從影片中可見，麥堅杜殊在今次國內賽事中「一放絕塵」，至比賽最後衝刺階段只有獨自一人，觸池後逾10秒，第二名才姍姍來遲。

堤密斯去年5月創下的舊世界紀錄為3分56.40秒，而此前這項紀錄由莉迪姬在2014年打破，為3分56.46秒。

麥堅杜殊賽後接受CBC Sports訪問時激動萬分：「我不是一個容易哭的人，但我真的沒想過會在今晚打破世界紀錄，這太不可思議了。我不是一個情緒化的人，但此刻我很激動和興奮。」

她表示自己在過去幾年將全副身心都傾注於此，「我盡我所能做到最好，能達到這一成就是我沒預想到的事。不論是今晚還是過去幾年，我都沒有夢想過（能打破世界紀錄），這讓我十分震撼。」

麥堅杜殊今月初已在2023 TYR Pro Swim Series羅德岱堡站，終結美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）在主場長達9年的連勝紀錄。當時她以1分54.13秒，再次打破自己保持的200米自由泳青年世界紀錄，且領先莉迪姬0.83秒奪冠。

她在去年的世界游泳錦標賽中，400米自便正是不敵曾7奪奧運金牌的莉迪姬奪銀。麥堅杜殊曾表示小時候會將莉迪姬的名言印出來貼在睡房牆上，因為她是自己的童年偶像。

在去年的世界游泳錦標賽中，麥堅杜殊（左）不敵童年偶像莉迪姬（中）奪銀。（Getty Images）

麥堅杜殊去年在英聯邦運動會（The Commonwealth Games）個人200米及400米混合泳項目皆摘金。（Getty Images）

看見愛徒打破世界紀錄，主教練Brent Arckey亦眼含淚水，表示麥堅杜殊是自己見過最出色的泳手之一，這次也是作為教練，首次有麾下泳手創世界紀錄。

「我也不肯定現在該說些什麼，我嘗試讓自己保持冷靜。不過我要恭喜她，能打破世界紀錄是一件非常特別的事情。」他接受CBC Sports訪問時說道。