水神積素自爆「床上紀錄」　再談泳池小便真相　坦言不游泳更快樂

撰文：高詩琦
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美國游泳名將、人稱「水神」的積素（Caeleb Dressel）休戰多月後，在Youtube一段影片中亮相，不僅分享自己的個人生活，其中一段大談「床上紀錄」的對話更令人爆笑。

現年26歲的積素去年在東京奧運個人獨取5面金牌，連同2016奧運在內合共擁有7面奧運金牌；他同時是100米蝶泳（長池）世界紀錄保持者，短池方面更擁有3項世界紀錄，包括100米蝶泳、50米自由泳及100米混合泳。在長池世界錦標賽，他至今已奪得15面金牌，獲譽為當代「水神」。

積素去年在東京奧運獨取5面金牌。（Getty Images）

積素登上美國著名主持人Graham Bensinger的節目，Bensinger再於自己的Youtube頻道放上一段7分鐘的幕後花絮，當中除了有積素餵飼家中牛隻、訓練的片段，重點出現在末段，積素在泳池中的一段話。

首先他被Bensinger問及有關在泳池中小便的「潛規則」，積素也直認不諱：「我正由洛捷迪（Ryan Lochte）的錯誤中學習，他說過有一次他在池裏小便，然後就更有幹勁……為免惹上麻煩，我這樣說吧：如果每次小便都要離開泳池，那我會浪費很多時間呢。」

積素在池內霸氣十足，但訪問卻盡展幽默感。（Getty Images）

然後兩人談及積素驚人的肺活量，積素不慎說出容易令人誤會的話：「通常我在睡着前都會做一做，我在床上的紀錄是5分6秒。」雖然他說的是自己在床上閉氣的時間，但隔了半响，他才意識到這番話會惹來誤解，不過仍幽默地向鏡頭笑道：「由它吧！我就是想別人覺得是那種意思。」

今年6月，積素在匈牙利出戰長池世錦賽，雖然當時他已贏得兩面金牌，卻突然宣布退出餘下賽事，也沒有說明確實原因，相隔3個月才透過Instagram表示會先休息一段時間再復出。

積素在今年6月的長池世錦賽奪得兩金後，卻突然宣布退出，令人大感驚訝。（Getty Images）

在訪問中，他不諱言：「自那場世錦賽之後我一直沒有游泳（比賽）了，老實說，這段不游比賽的日子我過得很快樂。我做了幾件事，去了冰島渡蜜月、買了部拖拉機、登上了另一段阿帕拉契小徑（Appalachian Trail），還有與海牛一同游泳。」

「我知道游泳和快樂可以並存，在我的人生中曾有過這樣的日子，而現在我正為此而努力。若你需要休息，就休息吧。」這並不意味「水神」就此告別泳壇，更會強勢回歸：「我會回來的。」

積素的訪問花絮：

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