美國亞利桑那大學23歲泳手突離世　曾出戰2022美國游泳錦標賽

美國泳壇發生一則令人悲傷消息，年僅23歲的亞利桑那大學泳手Ty Wells逝世，死因仍在調查當中。



年僅23歲的亞利桑那大學泳手Ty Wells逝世。（亞利桑那大學Twitter）

亞利桑那大學宣布，前男子泳手Ty Wells上周五（27日）逝世，年僅23歲，目前死因不明。

聲明中提到，Ty Wells於2018至2022年加入亞利桑那游泳及跳水項目，並已拿到健康科學及生理學的學士學位。

亞利桑那大學副校長Dave Heeke說：「我代表整個亞利桑那大學社區，向Ty Wells的朋友、隊友、同學以及同僚，送上最衷心的哀悼。Ty Wells是一名非常優秀的年輕人，他曾代表亞利桑那大學在泳池出賽，也是我們課室以及社區的一份子。他曾為一盞耀眼的明燈，為他身邊每一個人照亮生命，在這個無比艱難的時刻，他與他的愛將銘記我們心中。」

聲明中表示，Ty Wells高中畢業後加入亞利桑那野貓隊，4年間為泳隊及其個人留下不少佳績，並4年都成功進入NCAA B cut（游泳成績分級，最高為AAAA級）成績，更在2021/22年的太平洋12校聯盟冠軍賽（Pac-12 Men's Championships）中，錄得3項個人最佳成績。

Ty Wells在泳隊內有不錯成績。（亞利桑那野貓新聞網站@azdesertswarm）

游泳新聞網站SwimSwam指，這位泳手目前已效力泳隊第5年，最近一次出賽是在2022美國錦標賽（2022 US Open Championships），他在100米及200米的蛙式比賽中均排名第50。

亞利桑那野貓泳隊為Ty Wells發起眾籌行動，希望能藉此幫助其家人。截稿前已籌得54321美元，共有400多人捐款。