短池世錦賽｜港隊飛魚共破10次香港紀錄　何甄陶接力擔當包辦5項

游泳短池世錦賽在周日（18日）圓滿落幕，何詩蓓於煞科日摘下200米自由泳金牌後，個人以1金1銀完成今屆賽事。

港隊除了共奪得兩面獎牌，港將更合力刷新了10個香港紀錄，成績驕人。



港隊在今屆共派出10女6男參賽，陣容強大，當中包括東京奧運兩銀得主何詩蓓、「大師姐」施幸余、奧運代表歐鎧淳、屢次改寫香港紀錄的何甄陶、伍棹然、卓銘浩等。眾將亦不負眾望，在今屆世錦賽合力刷新共10項港績。

香港游泳隊在今屆世錦賽創下10個新香港紀錄。（由泳總提供）

港隊4男飛魚破香港紀錄

曾帶領男拔完成男子游泳學界27連霸的伍棹然，於賽事首日100背初賽登場，即以51.30秒打破自己保持的51.87秒短池香港紀錄，為港隊在世錦賽先響頭炮。其後他轉戰男子4X100自接力初賽，與卓銘浩、何甄陶、吳欣鍵合力游出3分14.67秒，較4人去年世錦賽的紀錄快0.77秒，同樣打破港績，守尾門的伍棹然更游出全隊最快一棒的47.84秒。

（左起）伍棹然、何甄陶、吳欣鍵與卓銘浩，合力刷新4X100自接力香港紀錄。（由泳總提供）

港將在餘下賽事日，再合力刷新5項接力紀錄，包括4X50男女子混合四式、男子4X50自由泳、男子4X200自、男子4X50混合四式，以及男子4X100混合四式接力；港隊今屆合共改寫香港5項接力紀錄。

（左起）歐鎧淳、何甄陶、吳欣鍵與施幸余，以1分42.05秒改寫4X50男女子混合四式港績。（由泳總提供）

何甄陶「接力擔當」包辦5接力紀錄

個人紀錄方面，25歲東京奧運代表何甄陶（Ian），在男子50米自由泳初賽，以20.99秒排第5，較去年創下的舊香港紀錄快0.23秒，勇闖準決賽以第9名完成，未能再進一步。何甄陶成為歷來第二位亞洲泳手游入21秒大關，與日本泳手松井浩亮的紀錄相差0.04秒。他更在今屆接力賽頻頻亮相，在6個新香港紀錄中包辦了5項。

此外，Adam Chillingworth在男子200米蛙泳以2分6.46秒排第14，以0.67秒之差，打破自己在11月初於短池世界盃創下的2分07.13秒舊紀錄，連續兩月刷新港績。

接力賽推前舊紀錄逾6秒

另一男飛魚關鵬（Hayden）亦連破紀錄。由美國回流香港的關鵬，在200背初賽游出1分53.95秒，以1.41秒莫大差距，刷新個人在上月世界盃寫下的1分55.36秒港績，惟排名第18無緣晉級。

同日他夥拍Adam Chillingworth、伍棹然和何甄陶，轉戰4X100米混合四式接力初賽，以3分30.73秒觸池，把港隊在上屆世錦賽造出的紀錄推前足足6.2秒（舊紀錄3分36.93秒），惜名列14未能躋身決賽。

何詩蓓成功衛冕200自，為港隊在今屆世錦賽畫下完美句點。（Getty Images）

此外，年僅15歲的楊凱晴在200蝶初賽，亦以2分12.57秒平了香港女子青年紀錄與及女子15至17歲組香港分齡紀錄。

港隊今屆創下個人香港紀錄：

1. 伍棹然-100米背泳（51.30秒）

2. 何甄陶-50米自由泳（20.99秒）

3. 關鵬-200米背泳（1分53.95秒）

4. Adam Chillingworth-200米蛙泳（2分6.46秒）



港隊今屆創下接力香港紀錄：

1. 男子4X100自接力（卓銘浩、何甄陶、吳欣鍵、伍棹然）：3分14.67秒

2. 男女子4X50混合四式（歐鎧淳、吳欣鍵、施幸余、何甄陶）：1分42.05秒

3. 男子4X50自（ 卓銘浩、何甄陶、伍棹然、關鵬）：1分27.59秒

4. 男子4X200自（卓銘浩、關鵬、Adam Chillingworth、吳欣鍵）：7分21.61秒

5. 男子4X50混合四式（關鵬、吳欣鍵、伍棹然、何甄陶）：1分34.75秒

6. 男子4X100混合四式（關鵬、Adam Chillingworth、伍棹然、何甄陶）：3分30.73秒

