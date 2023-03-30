女子歐聯｜阿仙奴反勝拜仁相隔10年再闖4強　順暢攻勢金球開紀錄

「我們有能力擊敗任何球隊！」阿仙奴女足領隊艾迪禾賽後如此說道。

阿仙奴的強勢延至女足，阿仙奴女子隊在酋長球場出戰女子歐聯8強次回合，由瑪琳及柏絲頓伊恩詩各建一功，兩球淨勝14場連勝的拜仁慕尼黑，兩回合以2：1反勝對手，相隔10年再躋歐聯4強。



女子歐聯8強，首回合落後1球的阿仙奴，返回酋長球場再鬥拜仁慕尼黑，這支德國勁旅自去年11月起，至今14場賽事全勝，兵工廠女足要逆轉晉級難度甚高；阿仙奴男足領隊阿迪達與技術總監伊度今仗結伴入場，齊齊支持女子隊。

上半場中段，阿仙奴前場逼搶奏效，把握拜仁一次誤傳，阿仙奴中場華迪（Lia Wälti）第一時間傳入禁區，柏絲頓伊恩詩（Stina Blackstenius）與莉雅威廉臣（Leah Williamson）一次配合，回傳禁區頂的瑪琳（Frida Maanum）立即起腳，皮球直飛網角入網，阿仙奴憑一次4腳波的流暢攻勢，20分鐘開紀錄。

瑪琳轟出金球，為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴左閘麥姬比（Katie McCabe）其後助攻傳中，柏絲頓伊恩詩近門跳頂破網，兵工廠6分鐘內連下兩城，阿仙奴餘下時間力保勝果，兩球淨勝拜仁，終止對手14連勝的走勢外，更以總比數2：1反勝晉級，自2013年來首度打入女子歐聯4強。

阿仙奴女足早前在聯賽盃決賽擊敗車路士，打破4年的錦標荒，在聯賽榜只落後榜首的曼聯3分並踢少一場，加上如今歐聯打入4強，依然有望爭逐三冠王。

柏絲頓伊恩詩頭槌建功，奠定2：0的勝局。（路透社）

阿仙奴女足主帥艾迪禾（Jonas Eidevall）當然高興，並透露賽前激勵球員的方法，「我在賽前向她們說：『妳們有能力擊敗任何隊伍！』這當然不是易事，但我們確實有這樣潛力，而我們在今仗做到了，我感到十分自豪。」

艾迪禾透露賽後收到伊度的暖心信息，令他感到阿仙奴全隊上下，也對女子隊十分支持。

阿仙奴女足主帥艾迪禾指球隊有能力擊敗任何對手。（Getty Images）