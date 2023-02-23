女足︱英格蘭狂數比利時衛冕Arnold Cup　今夏戰世界盃好兆頭

女足國際賽周，今夏世界盃多支冠軍熱門隊伍分途友賽或出戰小型盃賽，2022歐洲國家盃冠軍英格蘭，主場出戰四國賽Arnold Clark Cup，連贏韓國和意大利後，面對實力最強對手比利時6：1大勝捧盃。英格蘭去年贏得此盃賽後的暑假再贏得歐國盃，女三獅球迷希望今次再捧Arnold Clark Cup後，今年夏天上演的世界盃可重溫去年盛夏登頂一幕。



英格蘭女足衛冕Arnold Clark Cup。（Getty Images）

2023女足世界盃7月20日在澳洲及新西蘭上演，各大強隊均借這次國際賽周，與其他球隊切磋試陣。英格蘭足總去年首辦Arnold Clark Cup，為球隊備戰歐國盃，面對強敵德國、西班牙和加拿大仍順利捧盃，打下強心針，繼而贏得2022歐國盃。今年再度主辦，戲碼卻遜色得多，英格蘭首仗4：0擊敗韓國，次仗2：1險勝意大利後，最後一仗對手是同樣兩戰兩勝的比利時。

對意大利一仗，英軍主帥域雯（Sarina Wiegman）派出多個小將或後備球員試陣，今仗終排出以2022歐國盃奪冠主力為主的最強陣容，為球隊在歐國盃射入奠勝球的凱莉（Chloe Kelly），12分鐘便先開紀錄，今仗她與隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）分別梅開二度，領軍6：1大勝捧盃，凱莉獲選今仗最佳球員，並以3球成為賽事神射手，表現突出的新星羅倫占士（Lauren James）被選為賽事最佳球員。

英格蘭蟬聯Arnold Clark Cup後，能否重溫去年夏天大賽封后美夢，便要問過一眾最強對手。

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今夏女足世界盃一大熱門，便是其中一個主辦國澳洲。澳洲主辦四國盃賽Cup of Nations，對手包括西班牙、捷克和牙買加，澳洲在車路士超級前鋒卡爾（Sam Kerr）領軍下3戰全勝，連續兩屆在這項邀請賽封后。澳洲在女足世界盃最佳成績僅為三度晉身八強，不過近年人才輩出實力大增，加上有主場之利，絕對不能小看。

美國隊第六度贏得SheBelieves Cup。（路透社）

不過實力最強一隊，當然4屆世界盃冠軍美國。美國隊再次主辦SheBelieves Cup四國賽，對手為日本、加拿大和巴西，戲碼相當強勁，美國仍能取得3連勝。不過美國隊表現被指在水準之下，加上主力陣容老化，世界盃前表現尚有提升空間。