女足英超︱車路士超級前鋒卡爾完場前扳平　阿仙奴爭冠再受挫折

撰文：吳慕兒
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女子英超（WSL）榜首大戰，阿仙奴主場迎戰車路士，女槍手全場佔優下，完場前被車路士王牌射手卡爾（Sam Kerr）攻入扳平一球，對爭冠形勢十分不利。

阿仙奴對車路士一仗售出超過4.6萬門票，酋長球場非常熱鬧。（Getty Images）

車路士在希思（Emma Hayes）領軍下近年雄霸女子英超聯，過去5季4次奪冠，只在2018/19球季失落錦標，由阿仙奴封后。今仗挾9連勝到訪酋長球場，表現卻未如預期，希思指超過4萬名入場球迷或是原因之一。阿仙奴售出46811張門票，成為季初對熱刺售出51000萬門票後，另一場最多觀眾入場的英超女足賽事。

剛剛離隊的諾比思（Jordan Nobbs），昨晚踢完在阿士東維拉的處子戰，今仗成為座上客，這位效力阿仙奴長達12年的傳奇，半場時獲球會表揚致意。

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已離隊的諾比思今仗成為座上客。（Twitter）

阿仙奴即使在美迪瑪（Vivianne Miedema）和美特（Beth Mead）兩大主力十字韌帶重創長唞，主場面對車路士仍佔盡優勢，可惜攻勢未能化為入球，半場踢成0：0。美特的母親June近日不敵癌症病逝，阿仙奴全體球員臂纏黑紗致哀，她的母會新特蘭亦在周日女足英冠比賽，賽前全體為June默哀一分鐘。

美特母會新特蘭，周日女足英冠賽前為她剛離世的母親June默哀一分鐘。（Twitter）

下半場中段球證有一次爭議判決，阿仙奴澳洲鋒將霍特（Caitlin Foord）左路殺入禁區，車路士守將查莉絲（Niamh Charles）將她絆跌，球證直指十二碼點。

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從慢鏡頭重看，查莉絲是在禁區外出腳，但二人一路糾纏到入禁區內霍特才倒下。十二碼由列圖（Kim Little）主射，她冷靜射入，阿仙奴56分鐘在這記爭議十二碼中領先。本周英超賽事，由男足曼市打吡，到女足倫敦打吡，均出現球證爭議判決。

阿仙奴之後幾乎憑左閘姬莉（Steph Catley）一次左路出擊拉開比數，她在禁區頂大斜角傳中，前鋒布力克史迪妮絲（Stina Blackstenius）頂不到，皮球卻直飛龍門口，車路士又一次靠表現神勇的門將穆素域（Zecira Musovic）指尖救出再中楣彈出，才不致多失。

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卡爾全場表現淡靜，但阿仙奴完場前給她一次機會，足以致命。（路透社）

車路士領隊希思見勢色不對，變陣改踢3-5-2，令下半場中後段變成一場攻防戰，阿仙奴後防風聲鶴淚，81分鐘希思換入簡高域（Jelena Cankovic），這個調動7分鐘後見奇效，這位塞爾維亞中場一記精準長傳放入禁區，阿仙奴守將莉亞威廉臣（Leah Williamson）走漏身後的卡爾，讓這位全場近乎沒有表現的超級前鋒，飛身入楔一頂破網。

卡爾全場表現淡靜，但阿仙奴完場前給她一次機會，足以致命。阿仙奴未能把握優勢，只能1：1賽和車路士。今屆聯賽呈三頭馬車爭標局面，賽後藍軍11戰28分續排榜首，少踢一場的阿仙奴，與曼聯同得25分，但得失球不及對手跌至第三。

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阿仙奴守將莉亞威廉臣全場阻擋卡爾，可惜比賽尾段走甩對方一次，令球隊痛失兩分。（Getty Images）

去年11月阿仙奴主場對曼聯時，已曾在領先2：1的大好形勢下，末段連失兩球以2：3敗陣，今仗在另一爭標大戰贏形勢失分，兩戰所失的5分，隨時成為今季再次錯失冠軍的關鍵。瑞典籍領隊艾迪禾（Jonas Eidevall）的排陣與戰術，再次備受質疑。

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