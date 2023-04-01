七人欖球賽｜李卡度看台撐港隊被感動　冀移師啟德前再踏大球場

「靚仔快啲好返啦」、「喂又係你」，李卡度（Cado）在大球場看台每走幾步，便會遇上朋友寒暄、合照，一段約60米的距離5分鐘也走不完。

因肩傷只能在香港國際七人欖球賽當座上客的他，於場外以觀眾身分「滿場飛」，別有樂趣卻更想落場，「都掛住打返波，希望4、5年後先做返呢個角色，打多幾年。」



七欖港將李卡度在去屆對日本的名次賽不幸受傷，肩膀受傷更傷及神經線而養傷至今，因而無緣在今屆上陣。自2013年首度亮相國際七人欖球賽後，Cado已近7年沒有再當座上客，「感覺有點奇怪，平時場上比賽聽到好多人歡呼，今次我是其中一個為他們歡呼。」

李卡度因傷未能上陣，指已近8年沒有當座上客。（張倩儀攝）

「香港隊加油！」、「Go！Max！」身在觀眾席與球迷一起支持香港隊，Cado昨日首戰也叫得力竭聲嘶，「感動呀，原來出面（看台）聽返打氣真係叫得好大聲，我噚日都叫到聲沙。」他笑言這兩天在看台重遇上不少以前打球的朋友，「一齊睇下波又去不同的觀眾席打招呼，不同的角色始終都是支持港隊，但都係想落場打波，4、5年後先再做這角色，打多幾年。」

李卡度看到日本隊主將副島龜里寒暄。（張倩儀攝）

李卡度透露右肩傷及神經線需時間康復，「算生涯較大的傷，因為不是動手術可治理的傷，會自己好返但又不知時間會多長。」他指傷勢康復進度良好，亦有參與球隊輕量練習，冀能在6月能完全復操，為杭州亞運作準備。

年前曾有傳在啟德體育園落成後，國際七欖或有機會在明年後將移師至啟德舉辦，李卡度指希望盡快康復，能把握機會再踏大球場爭勝。