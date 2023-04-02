德甲｜拜仁慕尼黑４:２多蒙特　杜慈首仗倒戈即旗開得勝

德甲第26週上演國家打吡（Der Klassiker）兼榜首大戰重頭戲，由拜仁慕尼黑主場迎戰多蒙特，主隊有領隊杜茲（Thomas Tuchel，又譯杜曹）新上任就要面對舊東家，不過一樣「冇面畀」，再加上多蒙特的後防上半場不穩，最終拜仁以4比2勝出，並從對方手上搶過榜首位置。



多蒙特在聯賽的近況走勢凌厲，踏入2023年後錄得9勝1和的不敗佳積，拜仁同期就有5勝3和2負，包括對上一場聯賽作客不敵利華古遜，時任領隊拿高士文（Julian Nagelsmann）其後宣布被辭退，由杜慈走馬上任。

杜慈一上任拜仁主帥就要硬撼舊東家多蒙特，最終仍然可以打開勝仗。（Reuters）

拜仁在今場比賽顯得非常進取，令多蒙特後防受壓，並在13分鐘先開紀錄。當時拜仁的法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）在後場長傳，多蒙特的瑞士門將基哥高保（Gregor Kobel）出迎送大禮，解圍變成「撻Q」，將皮球送入網，拜仁領先一球。

到了18分鐘，拜仁擴大比數，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）接應角球頭鎚攻門，隊長湯馬士梅拿（Thomas Muller）門前撞入成2比0。主隊的攻勢一浪接一浪，在23分鐘把握 多蒙特的後場失誤，拜仁的利萊辛尼（Leroy Sane）禁區外起腳，門將基哥高保擋出不遠，湯馬士梅拿射入今場第二球，他在門前補中，為主隊以三球領先上半場。

湯馬士梅拿（左）今仗表現活躍，在上半場兩度攻破多蒙特大門。（Reuters）

拜仁在換邊後初段轟入第四球，利萊辛尼50分鐘在右路傳入禁區，湯馬士梅拿故意漏過，後上的京士利高文（Kingsley Coman）撞射成4比0。

捱打多時的多蒙特在72分鐘獲得破蛋機會，英格蘭國腳比寧咸（Jude Bellingham）在禁區內被基拿比（Serge Gnabry）侵犯，球證直指十二碼，安利簡恩（Emre Can）操刀射入，將比數追至4比1。

多蒙特的安利簡恩今仗倒戈拜仁，並操刀射入十二碼，（Reuters）

多蒙特在克場前再追多一球，半場入替的荷蘭球員當耶爾馬倫（Donyell Malen）90分鐘接應長傳，在禁區內與隊友拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）「撞牆」後起腳射入，比數收窄至4比2，可惜無法扭轉敗局。

拜仁贏波後，以兩分力壓多蒙特升上德甲榜首，杜慈亦錄得新上任的首場勝仗。而他的另一舊東家車路士同日則在英超失利，在主場以0比2不敵阿士東維拉，聯賽榜跌至第11位，下屆參加歐洲賽的機會進一步渺茫。