德甲｜杜慈正式上任拜仁主帥 談心目中最後拼圖：他還在車路士
撰文：高詩琦
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杜慈（Thomas Tuchel）火速取代拿高士文、成為拜仁慕尼黑新帥，他周六（25日）正式上任，在記招上展露燦爛笑容，又談及未來計劃，並明言車路士陣中的一個人，是他「非常想要的人」。
杜慈在接近季尾才接手執教拜仁，雙方也只是簽下兩年合約，不過這位49歲德國籍主帥在就任記招上現身時顯得非常開心，他表明自己接手後的短期目標非常明確：「我們仍能贏得所有錦標（德甲、歐聯、德國盃），現在也不是大幅改變既有系統的時機。」
然而談到他的教練團會有什麼人選時，他直言：「米高斯（Arno Michels）和Zsolt Loew（索特路維），我們也想加入安東尼巴利（Anthony Barry），他還在車路士，但他是我非常想要的人。」米高斯由緬恩斯年代開始便已出任杜慈的副手，路維則是由巴黎聖日耳門開始與杜慈合作，而巴利又是誰？
36歲的英格蘭人安東尼巴利是車路士的死球教練，他在2020年獲林柏特帶到史丹福橋球場，以一隊教練的身份效力，而林柏特和杜慈先後被炒，巴利地位也未受動搖，英國《標準晚報》指當時費迪活特和昆士柏流浪都希望邀他出任主帥，但他都拒絕；在2021到2022年底期間，他也曾先後兼任愛爾蘭和比利時代表隊的助教，包括以比利時助教身份參與去年的卡塔爾世界盃，深獲各方器重。
杜慈過去也曾大讚巴利：「他非常友善，比賽分析和給予的意見水平都相當高，他是個死球專家，所以要負責睇片和訓練的環節，而他處理得非常好。」在杜慈明言挖角之下，車路士能成功留住巴利嗎？
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