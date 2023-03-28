拜仁守將柏華特轟金球　領法國挫愛爾蘭保兩連勝︱歐國外

撰文：吳慕兒
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歐洲國家盃外圍賽B組法國作客愛爾蘭，高盧雄雞控球縱佔優勢，但真正威脅不多，直到下半場初段才由守將柏華特（Benjamin Pavard）禁區邊射入金球領先，終以1：0僅勝。

柏華特以一記金球，宣告已從去年世界盃低潮走出來。（路透社）

法國上場在歐國盃外圍賽B組首輪分組賽4：0大勝組內實力最接近的荷蘭，以為今仗面對愛爾蘭會較易踢，不料這場作客賽事戰況不如預期。法國開局不錯，早段梅安尼（Kolo Muani）爆入禁區為基奧特製造機會，惟這次已是上半場唯一威脅。愛爾蘭對麥巴比速度加以防犯，將防線拉後死守，等待機會來臨。

面對困局，法國仍能憑個人質素打破悶局，愛爾蘭球員古倫（Josh Cullen）在禁區邊解圍，傳予隊友禮特（Jason Knight）時，沒為意對手已趕到，輕易被柏華特搶去皮球，這位拜仁守將隨即拉弓勁射，皮球擦楣底彈入。50分鐘法國1：0領前。

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法國成功全取3分，還要多謝新任正選門將邁治蘭（Mike Maignan），這位洛里斯繼任人，繼上場救出十二碼後，今仗完場前作出超級撲救，為球隊保住勝局。法國在B組兩連勝，以6分暫列榜首；希臘與荷蘭同得3分列第二、三位。

主帥迪甘斯賽後直言今仗難踢，「面對一支如此強悍的球隊永遠不會易踢，他們在死球帶來威脅。我們相當穩健，踢出兩場好波，即使今仗表現不及上周五，但對手不一樣。無論如此，6分是理想開局，恭喜球隊。」

柏華特在去年世界盃決賽周表現失準，分組賽首仗對澳洲後，便未再獲派上陣，法國一路勇闖決賽，他一直坐在後備席做「觀眾」。直到上仗歐國盃外圍賽首仗對荷蘭，他仍是後備，今仗終重任正選，並以表現證明自己。

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