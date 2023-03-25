德甲｜拜仁慕尼黑宣布解僱拿高士文　杜慈接任簽約至2025年夏天

拜仁慕尼黑於香港時間周六（25日）凌晨宣布，領隊拿高士文（Julian Nagelsmann）不再執教球隊，其帥印將由前車路士教頭杜慈（Thomas Tuchel，又譯杜曹）接掌。

聲明中拜仁感謝拿高士文為球會做的一切，但表示球隊在世界盃表現不如理想，因此作出如此艱難的決定。



拿高士文於2021年夏天被拜仁慕尼黑從RB萊比錫羅致，當時他們花費2500萬歐元的破紀錄解約費，將這名少帥帶到安聯球場。

拜仁名宿及CEO簡尼（Oliver Kahn）在聲明中表示，雖然拿高士文去年帶領球隊奪得德甲冠軍，但球隊自此表現漸見下滑，在世界盃後成績不如理想，「球隊表現的巨大波動，使我們對今季以及未來的目標產生懷疑，因此我們在這一刻採取行動。我個人及代表拜仁慕尼黑感謝拿高士文及其團隊，祝福他們所有人未來一切順利。」

拜仁慕尼黑宣布解僱領隊拿高士文。（Getty Images）

體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidžić）表示這是他成為拜仁體育董事會成員期間，最艱難的決定，「我自第一天便與拿高士文建立公開、真摯、友好的關係。我很遺憾球隊與他分道揚鑣，但在對球隊的發展進行分析過後，特別是自1月起，以及上季後半段的經驗，我們決定讓他離開球隊。我非常感謝拿高士夫為拜仁所做的一切，祝他一切順利。」

拿高士夫執教拜仁慕尼黑的第一個賽季便贏得德甲冠軍，並在2021年和2022年贏下德國超級盃，不過歐聯8強以總比數1：2不敵維拉利爾出局。

新任領隊杜慈與球會簽約至2025年6月，並從周一（27日）的訓練開始接掌球隊。他在前任球會車路士執教時曾奪得2020/21球季歐聯冠軍、2021年的超級盃及國際足協世界冠軍球會盃。

杜慈將上任成為拜仁慕尼黑新任主帥。（Getty Images）

拜仁慕尼黑目前在德甲落後多蒙特1分排第2，不過杜慈上任後的首場比賽，便剛好是4月2日與多蒙特的榜首大戰。