歐聯｜哥迪奧拿殫精竭慮率曼城破拜仁　加歷查呼籲英軍效法一奇招

哥迪奧拿殫精竭慮一擊，幫助曼城在歐聯8強首回合先拔頭籌，主場以3：0大破拜仁慕尼黑。他賽後感嘆這是一場對他精神消耗極大的比賽，情緒上接近崩潰，非常辛苦。

曼城憑全中堅防線加上兩翼高效回防凍結拜仁側擊，哥帥安排史東斯擔任中堅/防中搖擺人部署精妙，上半場靠洛迪卡斯簡迪的神來之筆領先。下半場初段拜仁一度佔優，哥帥大膽地以祖利安艾華利斯換走奇雲迪布尼，加強活力，把握到對方中堅烏柏美卡奴犯錯擴大優勢，最後取得大勝。

誠如今仗「MOM」史東斯所言，有很多隊友都有資格贏最佳球員，曼城整體發揮在拜仁之上，後防線人人戰神級表現，前場眾將攻守一體，就連後備的艾華利斯都展示出令人驚喜的傳球水平。



哥迪奧拿與拜仁CEO簡尼握手。（Getty Images）

52歲的曼城主帥哥迪奧拿賽後非常疲憊，他嘆道：「在情緒上，我是崩潰的。我覺得自己老了10年。這是一場非常消耗大的比賽，真的辛苦。」

「目前我們要好好放鬆一下，放一日假，準備對李斯特城的比賽，之後再作客德國。」

哥迪奧拿表示全隊會先放假一天，再準備周末的聯賽。（Getty Images）

看比數贏3：0，曼城看似輕鬆，但其實形勢咬得緊，令教練也透不過氣來。哥迪奧拿說：「這是一場歐聯8強，與一支頂級球隊較量。在頭55到60分鐘，這是一場勢均力敵的比賽。某段時間裏，我們踢得比較好，憑洛迪精妙的入球開紀錄。不過，我們始終未能收服對手，尤其他們速度快，很難控制得住。」

洛迪的入球，為曼城先開紀錄。（Getty mages）

洛迪在27分鐘左腳遠射破門，曼城半場領先1：0。據歐洲足協的數據，曼城今場佔48%控球，射門17次9次中目標，而拜仁則有12次射門，其中4次中目標。

倒戈的辛尼未能攻破曼城的大門。（Getty Images）

哥帥續說：「在下半場頭5到10分鐘，他們有較好的機會及死球。之後我們調整過來，輪到我們發揮得較好。」在下半場初段，拜仁連番在禁區外發炮，但利萊辛尼的3次攻門皆被曼城門將艾達臣摩拉斯撲出。

哥迪奧拿在下半場中段換走迪布尼。（Getty mages）

在68分鐘，哥迪奧拿作出今仗唯一一次換人，調走中場核心迪布尼，派了前鋒艾華利斯入替。他賽後解釋迪布尼沒有受傷，這是一次戰術調動。艾華利斯登場後，曼城並非改踢雙箭頭，這位阿根廷國腳位置靠後，像位對位踢了迪布尼本身的位置，加強中場活力。

夏蘭特與貝拿度施華慶祝入球。（Getty mages）

70分鐘，烏柏美卡奴後場失誤，今仗表現勤奮的基亞利殊搶到，後跟傳予艾寧夏蘭特入楔傳中，由遠柱的貝拿度施華頂入，拉開至2：0。76分鐘，艾華利斯展示他的傳球視野，右路傳中，史東斯力壓柏華特頂橫，夏蘭特門前射入，為曼城贏到3：0完場。

夏蘭特以45球成為史上單季入球最多的英超球員，超越44球的雲尼斯達萊及沙拿。（Getty Images）

下周中，曼城將會出戰8強次回合，在安聯球場再鬥拜仁。他說：「要淘汰這樣的隊伍，你一定要踢足兩場好波，一場是不夠的。他們到時能夠入一球、兩球、三球，我及球員都知道的。在主場，我們有優勢，在這個球場，我們踢出了一個獨特的球季，我們氣勢如虹。同樣地，他們在慕尼黑也是，而且我在那裏執教過3年，我很清楚那裏代表着什麼意義。」

加歷查：英格蘭可參與哥帥做法

擔任防中的史東斯被賽會選為今場的最佳球員，也可視為對哥迪奧拿戰術的肯定，因為派史東斯出任防中/中堅搖擺人是哥帥今仗畫龍點睛的部署。歐洲足協技術觀察小組解釋：「史東斯展示了出眾的用波技術，以及他對中堅/中場混合角色的優秀戰術了解，能夠在控球與非控球時都能作出正確的決定。」

史東斯賽後當選今場最佳球員。（Twitter）

28歲的史東斯賽後謙稱，對自己當選最佳球員感到意外，因為「有太多球員有資格當選今場最佳球員」。在近期的曼城比賽，包括聯賽4：1贏利物浦，史東斯都被安排踢防中；對於新位置，他說：「在位置而言，我有很多東西要學。這不是天生便知曉，我一直不斷學習。我努力去表現自己，放膽去用波。如果領隊不信任我的話，他不會寄望我做到這樣工作。」

現任球評家的前利物浦名將加歷查在社交網站表示，叫英格蘭主帥修夫基參考哥迪奧拿對史東斯的用法。加歷查表示：「自世界盃後，史東斯在曼城所踢的混合角色非常優異。我們都討論多年，英格蘭是否可以有後衛提前一格踢中場，控制比賽節奏。而今場他做到了，修夫基也會這樣做嗎？」