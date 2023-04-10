英超觀察｜阿仙奴作客利物浦驚險保1分　6分領先曼城　爭標現隱憂

阿仙奴作客「神經刀」利物浦「執番身彩」，藉着沙拿12碼宴客、門將蘭斯達爾完場前救了兩個必入球，以2：2保住1分，仍以6分領先踢少一場的曼城，續踞榜首。不過，「兵工廠」月底還要作客曼城，因此今場失分影響可以很深遠。



阿仙奴作客利物浦驚險保1分 6分領先曼城，爭標現隱憂。（Getty Images）

利物浦頭30分鐘的表現，可謂災難級，中堅雲迪積克解圍變「助攻」，讓馬天尼利於開賽8分鐘便打破僵局。馬天尼利於28分鐘左路傳中，雲迪積克這次「眼神防守」，讓加比爾捷西斯輕鬆頂成2：0。

利物浦頭30分鐘的表現，可謂災難級，中堅雲迪積克解圍變「助攻」，讓馬天尼利於開賽8分鐘便打破僵局。（Getty Images）

馬天尼利於28分鐘左路傳中，雲迪積克這次「眼神防守」，讓加比爾捷西斯輕鬆頂成2：0。（Getty Images）

紅軍主帥高普今仗刻意讓右閘阿歷山大阿諾特在進攻時移入中路，原意應該是讓他發揮長傳威力，並增強中場的活力。這種由閘位變中場的戰術，與曼城及阿仙奴等如出一轍，只是阿諾特似乎不太適應這種踢法，攻守轉換間經常「甩位」，所失第二球便是這樣出事，要不是中堅干拿迪不斷補位，紅軍防線右路缺口肯定更大。

利物浦中堅干拿迪不斷補位，勉力修補紅軍防線右路缺口。（Getty Images）

因此，從電視直播所見，利物浦隊長佐敦軒達臣便在失第2球後，向阿諾特破口大罵，似乎對他失位大感不滿。及後紅軍又似乎是知恥近乎勇，逼搶加快，進攻更直接，令阿仙奴有點手足無措，至42分鐘更告失守，沙拿近門追回一球。

紅軍知恥近乎勇，逼搶加快進攻更直接，令阿仙奴有點手足無措，42分鐘沙拿近門追回一球。 （Getty Images）

利物浦易邊後依然保持這種進攻節奏，阿仙奴只能胡亂解圍，然後被法賓奴、雲迪積克及干拿迪搶回控球權又攻過，到了54分鐘卒之犯錯，中堅洛賀丁禁區內撞跌迪亞高祖達，只是沙拿主射12碼卻告斜出。

沙拿主射十二碼「宴客」，多次射門又被阿仙奴門將蘭爾達爾救出，未能領軍全取3分。（Getty Images）

戰情一度膠着，但法明奴於87分鐘接近阿諾特傳中頂入成2：2，紅軍乘勢瘋狂搶攻，補時階段更幾乎反超前，但沙拿的「熨射」及干拿迪近頂，都被客軍門將蘭斯達爾神奇地救出。阿仙奴今場和局波後，依然未能打破近10次造訪晏菲路皆未能奏捷的宿命，上次他們作客紅軍贏波已是2012年9月的事。

阿仙奴仍以30戰得73分高踞榜首，領先少踢一場的曼城6分；利物浦則以29戰44分排第8，來年歐洲賽席位難以樂觀。「兵工廠」的爭標路餘下還8場賽事，但優勢不明顯，尤其他們仍要作客曼城及紐卡素兩支前列份子，尤其對曼城是一場「6分波」，如果主帥阿迪達未能改善球隊像今仗那樣受壓時防守不穩的毛病，賠上的隨時不只是一場賽事，甚至可能是一座英超錦標。