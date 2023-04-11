歐聯︱拜仁作客曼城前杜慈緊張到失眠　離開車路士後首度重返英倫

歐聯八強大戰今夜展開，曼城大戰拜仁慕尼黑前夕，拜仁教練杜慈（Thomas Tuchel）承認因準備這場重量級對決而失眠。



歐聯八強曼城大戰拜仁慕尼黑前夕，拜仁教練杜慈（Thomas Tuchel）承認因準備這場重量級對決而失眠。（Getty Images）

杜慈季初被車路士辭退，兩星期前才接手拜仁，歐聯賽前記者會杜慈直言：「我會嘗試早點上床，希望能夠入睡。」他認為，「睡眠是最佳的準備，但有時實在難以入睡。今朝我一早就到訓練場，因為我失眠。」

杜慈與曼城領隊哥迪奧拿已是老對手，由哥帥帶領拜仁、杜慈率領多蒙特的德甲年代，到二人分別領軍曼城和車路士的英超年代，10次對決哥迪奧拿贏了7次，杜慈在那3場勝仗中，卻贏出最重要一次——2020/21歐聯決賽，車路士1：0擊敗曼城。

曼城至今未嚐歐聯冠軍滋味，杜慈轉工後帶領的拜仁曾6度捧起大耳獎盃，最近一次是2020年，杜慈卻指今次對決曼城才是出線熱門，「哥迪奧拿領軍已6、7年，曼城踢法相對明顯，那是歐洲足球目前的最高水平，他們設下黃金標準，而且亦在最佳狀態。」

「或許我們以稍為下風的踢法應戰，那不是問題。我們要保持自信，踢出最佳水平。」這是杜慈去年9月被車路士辭退後，首度領軍重返英格蘭作賽，「我可以告訴你，重返英格蘭我很開心。我享受在英格蘭的每一天，身處英超、在英格蘭執教，很開心可以回來，再次感受這種氣氛。」