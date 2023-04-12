歐聯速評｜曼城3蛋贈拜仁 贏在防守 哥迪奧拿戰術微調顯功架

哥迪奧拿經常被揶揄在歐洲戰場「諗多咗」而斷送勝利，但今場歐聯8強首回合主場面對勁旅拜仁慕尼黑，他排兵遣將的小改變，卻帶來大改善，令球隊大勝3：0，大有機會再度躋身4強。



哥帥沿用近期將史東斯出任防中的戰術，進攻時的陣式是3-2-4-1，但防守時跟過往幾場有點不同，之前史東斯會回到右閘，現在則直接退到中堅位置，右路的防守，則交由艾簡治負責；所以防守時，曼城的陣式比較接近4-4-1-1，留艾寧夏蘭特在最前，奇雲迪布尼則伺機策動反攻。

哥帥對史東斯的運用可圈可點，他今仗在防中與中堅位置互換，表現十分稱職。（路透社）

不過，艾簡治原本司職中堅，速度不高，面對京士利高文、利萊辛尼等快翼，或是助攻的左閘艾方素戴維斯都沒有優勢，因此哥帥的對策是右翼起用貝拿度施華，而不是突破能力更強的馬列斯，用意就是以施華更積極的協防，減少艾簡治的壓力。

天道酬勤，貝拿度施華今仗除了積極回防外，更頂入了一球。（路透社）

曼城今仗也沒有經常在前線緊逼，反而多在半場佈防，此舉也是針對拜仁擁有多名高速翼鋒，拉後防線，令高文、辛尼及基拿比等沒有足夠空間以速度突破。

這些微調令拜仁前線的進攻套路難以發揮，因此全場幾次最有威脅的埋門，都是來自辛尼的重炮遠射，但都逃不過門將艾達臣的十指關。

夏蘭特今仗建功後，以45球成為英超各項賽單季最多入球者。（路透社）

進攻上，哥帥沒有特別奇招，反而是穩打穩紮的方式，因此防中洛迪在27分鐘左腳「熨入」世界波，絕對是神來之筆；而基亞利殊「逼甩」拜仁中堅烏柏美卡奴腳下球，再由夏蘭特傳與施華於70分鐘頂成2：0，也只是對手犯錯造成。

哥迪奧拿往往在歐聯戰場諗多咗，但今場部署卻帶領曼城取得大捷。（路透社）

值得一提的是，曼城在領先後連中場也放棄，68分鐘調走迪布尼，更明確地打防守反擊的戰術，因此罕有地控球比率僅是44%，但射門卻是17：12之比，而且埋門更「到肉」；要不是拜仁門將恩尼森馬屢救險球，「藍月亮」可能贏得更多。雖然如此，曼城在76分鐘，終由夏蘭特接應史東斯頭槌橫傳近門射入，取得個人今季第45球，也打破了英超球員單季入球紀錄。

杜慈在歐聯8強開賽前才接掌拜仁，今仗敗陣也無話可說。（路透社）

以攻力強橫見稱的曼城，今季在歐聯卻是贏在防守，9戰6勝3和，攻入25球而只失3球，而且有6場保持清白之身；哥迪奧拿的佈置當然應記一功，而史東斯也是攻守關鍵人物，難怪他今場獲選為最佳球員。哥帥賽後亦盛讚防線：「後防4人表現卓越，他們擁有質素去應付那些威脅，他們今天的表現十分出眾。」