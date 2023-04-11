哥迪奧拿為曼城未奪歐聯辯護　強如佐敦也是輸多過贏：這就是體育

哥迪奧拿被譽為現今最佳教頭，他曾領母會巴塞隆拿兩度歐聯封王，但執教德國班霸拜仁慕尼黑的3年，以及由2016年起領軍的曼城，均在歐聯顆粒無收，既像詛咒又似是他的「阿基里斯腱」。

歐聯八強曼城主場迎戰拜仁慕尼黑前夕，再次被問及歐聯獎盃問題，哥帥借兩大名將米高佐敦和Jack Nicklaus的例子來解釋「這就是體育」。



歐聯無冠一直是哥帥麾下曼城永恆之痛。（Getty Images）

「昨日是大師賽（the Masters），Jack Nicklaus打過多少次大師賽、他在30、40年高爾夫球生涯打過多少次四大錦標？身為高爾夫球手，每年身處四大錦標，就如歐聯。贏過多少次？18次。嘩。但他輸多過贏，這就是體育。」

「在足球、在高爾夫球、在籃球；米高佐敦，我心目中籃球歷來最佳球員，15季贏得6次NBA總冠軍，他也是輸多過贏。這個運動，所有運動，都很困難。」

杜慈剛接手拜仁兩個多星期，哥迪奧拿已做足功課，「我看過杜慈執教拜仁的3場比賽，他們或許會做一些新穎的事情。面對拿高士文會困難，面對杜慈同樣困難。」他讚揚杜慈很有創意，「他去巴黎（巴黎聖日耳門）做得很好，不止贏法甲還晉身歐聯決賽，他們的踢法真是很好，在車路士的工作亦很出色。」

對於2021年歐聯決賽不敵杜慈領軍的車路士，哥帥說：「我很傷心，但我祝賀他和車路士勝出。事情發生了，一個月後我檢討比賽，那不是我想像中那麼差，同時表現不足以獲勝。那是場非常緊湊的比賽，那陣子曼城總是遇上車路士，只好忘掉它，再嘗試過。」