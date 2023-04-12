歐聯｜杜慈狠批一人犯錯導致拜仁慘負曼城　「這種失誤不應出現」

拜仁慕尼黑在歐聯8強首回合，作客曼城慘吞0：3大敗，新帥杜慈上任後連續兩場盃賽告負。拜仁中堅烏柏美卡奴成為今場「戰犯」，在下半場球隊形勢好轉時犯錯送禮，導致球隊落後到兩球。賽後杜慈承認這個失球是勝負關鍵，形勢逆轉，並指該失球是個人犯錯，感嘆這種錯誤是不容許發生的。



上半場形勢力敵，但拜仁被洛迪卡斯簡迪遠射破門，半場落後0：1。杜慈感嘆：「如果曼城入到那樣的入球，我們真的面對很大的困難。」

烏柏美卡奴成為今場拜仁輸波的罪人。（路透社）

換邊後初段，拜仁形勢佔優，取得多次埋門。還以為追平有望，怎料在70分鐘，烏柏美卡奴在後場無壓力下犯錯，被基亞利殊搶走腳下球，交予艾寧夏蘭特，助攻貝拿度施華建功，曼城拉開到2：0。

烏柏美卡奴自知「孭鑊」了！（路透社）

被問到烏柏美卡奴的犯錯是否比賽的轉捩點時，拜仁主帥杜慈說：「第二個失球改變了形勢，本身形勢在我們那邊。這是一次個人犯錯，是判斷上的犯錯。在最高水平的足球世界，這是殘酷的。這種失誤不應該在這個水平、以及在球場上那個位置出現。」

英國《天空體育》賽後給予兩隊球員評分，烏柏美卡奴只得4分，評分與穆斯亞拿並列全場最低。24歲的烏柏美卡奴今場整體表現慌失失，多次失控球權，曾跟門將恩尼森馬誤會。

如果說洛迪的遠射置拜仁於困境，那麼貝拿度施華的入球就打沉了拜仁。加上夏蘭特在76分鐘建功，拜仁最終輸到0：3完場。

杜慈認為拜仁的表現未至於差到輸3蛋，賽果未有體現球隊的努力，他說：「我不覺得這場會輸0：3，但現實卻是0：3。逆轉會是一項困難的任務。我們會面對現實，但絕對不會放棄。」

拜仁今仗側擊無力，京士利高文表現平庸。（Getty Images）

杜慈續說：「我們至少值得一個入球，或者失少一到兩球。我們的球員缺少了信心及狀況。當然，賽果對我們是苦澀，但我今場愛上了這支球隊，尤其是他們踢出來的表現。儘管聽起來古怪，但確實如此。」

杜慈上任後德甲兩連勝，但在盃賽就兩連負，上周中在德國盃8強以1：2不敵弗賴堡出局。

杜慈上任後兩場盃賽全敗。（Getty Images）

拜仁中場甘美治亦說：「雖然在輸0：3後這樣說有點奇怪，但我們今場的表現絕對不比他們差，而且有能力取勝。我對自己及球隊仍然有信心，能夠在次回合取得成果。」

次回合的比賽會在下周三深夜舉行，由拜仁主場對曼城。