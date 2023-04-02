德甲｜杜慈六年前領多蒙特捧盃後即被炒　今率拜仁倒戈贏波仍不滿

杜慈（Thomas Tuchel）上任拜仁慕尼黑主帥後，首戰即要面對自己的舊東家多蒙特，他順利帶領拜仁延續主場對這支死敵的強勢，輕取對手重返榜首，與去年解僱他的車路士敗予阿士東維拉相映成趣。

不過杜慈對球隊表現未盡滿意，效力拜仁多年的甘美治則認為，這場勝仗拿高士文也有份。



拜仁慕尼黑在今場主場對多蒙特的聯賽前，在聯賽榜排第二，落後「蜜蜂兵團」一分；多蒙特則在歇冬後氣勢大盛，11場聯賽獲10勝1和，但作客來到安聯球場，仍是他們最大的弱點——在今仗之前，他們已連續8場在德甲作客敗予拜仁。

多蒙特已多年未曾在安聯球場贏得德甲賽事。（Getty Images）

今仗也不例外，上半場踢到一半，已先有基哥高保（Gregor Kobel）解圍「撻Q」擺烏龍，加上拜仁老將湯馬士梅拿連入兩球，主隊23分鐘已領先3：0。下半場京士利高文再入一球，多蒙特縱在末段連追兩球，由安利簡射入十二碼及當耶爾馬倫在完場前入球，拜仁仍以4：2完勝，登上榜首。

拜仁慕尼黑重返德甲榜首。（路透社）

杜慈曾在2015至17年間執教多蒙特，但雙方最後關係破裂，令他在2017年5月領軍奪得德國盃後僅三日便遭辭退，箇中恩怨包括杜慈不滿多蒙特管理層承諾留住主將、最後卻變賣，還有2017年4月多蒙特出戰歐聯8強時的隊巴炸彈襲擊事件，當時歐洲足協要求多蒙特在遇襲後翌日即補踢賽事，最後輸波，杜慈公開批評同意此決定的多蒙特行政總裁華斯基，惟有指杜慈背後其實也同意作賽，惹來球員不滿。

杜慈當年在奪得後三日便被炒。（Getty Images）

由主持操練到領拜仁出戰首仗不足一星期，杜慈便領擊敗多蒙特並重返榜首，無疑是對舊東家最好的報復、也為自己新官上任壯聲勢，但一向要求高的杜慈並未完全滿意，透過球會官網表示：「這當然是很好的第一部，但對我來說，球隊踢得太開放、也不太按章法。我們希望在對手的半場踢得更主導，上半場一開始我們踢得太緊張，而整場賽事中，我們也經常傳失波，令比賽變得不容易。」

杜慈在總結指，拜仁球員在無球跑動時相當積極，「雖然有很多做得好的方面、也有很大進步空間。」

杜慈（右一）認為拜仁仍有改善空間。（Getty Images）

效力拜仁多年的甘美治，則認為能擊敗多蒙特，被炒不久的拿高士文也有功勞：「他也參與了（今日的勝仗），之前發生的一切並沒有一下子被抹掉。一方面，我們為教練（拿高士文）感到可惜，另一方面，我們作為球員要負起主要責任，這是我在拜仁的第8季、也迎來了第7位教練，當中只得軒歷基斯和哥迪奧拿不是被炒的。」