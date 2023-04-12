從數據看拿玻里今季如何恐怖　意甲無懸念　進攻火力冠歐洲︱歐聯

拿玻里自從2007/08球季重返意甲，這支意大利南部球會逐漸成為一股勢力，對上10季之中7季晉身三甲，卻始終與冠軍無緣，兩次意甲錦標仍是馬勒當拿年代所得，對上一次已是1989/90球季。

今季經過換血，戰績終於更上層樓，早段已拋離一眾對手，很大機會時隔33年再度意甲封王，歐聯首度晉身八強，寫下馬勒當拿效力期間也做不到的新一頁。現在讓我們用數據來看看，史巴列堤帶領下今季拿玻里如何厲害。



拿玻里今季早段已在意甲拋離一眾對手。（Getty Images）

1. 得分差距冠絕歐洲五大聯賽

一支球隊與對手實力差距，可從聯賽榜積分差距反映。今季拿玻里意甲頭15輪13勝2和，至16周才被國際米蘭擊敗，目前29戰24勝2和3負得74分，勝率高達83%。單看積分似乎平平無奇，但由於領先次席的拉素多達16分，拿玻里最快可在兩輪後提早封王。拿玻里今季持續在榜首與次席球隊得分差距，冠絕歐洲五大聯賽（見下圖）。

拿玻里與拉素在意甲相差16分；在西甲，巴塞隆拿領先皇家馬德里13分，為歐洲五大聯賽中另一個頭兩位球隊相差超過10分的聯賽；英超榜首阿仙奴與第二位的曼城、法甲第一的巴黎聖日耳門與次席球隊朗斯同樣差距6分；德甲今季相當緊湊，拜仁慕尼黑目前僅領先多蒙特兩分。

2. 得分冠絕歐洲五大聯賽

拿玻里不止與聯賽第二位球隊得分差距冠絕歐洲五大聯賽，就連得分也是一樣。目前他們踢完29場已累積74分，英超榜首球隊阿仙奴30戰得73分，巴塞在西甲已得72分，但只踢了28輪，有機會後來居上。法甲班霸巴黎聖日耳門30輪得69分，拜仁慕尼黑27戰58分。

3. 進攻數據冠絕意甲

拿玻里佳績背後，細看意甲比賽數據，亦可看到他們如何鶴立雞群，尤其是進攻方面。他們的66個入球，較次席球隊拉素足足多出20球，亦較米蘭雙雄的48球多出一大截，當中多達43球來自「生波」，也是意甲第一。

奧森尼漢以21球領導射手榜，拿玻里射門343次冠絕意甲，每場16.3次射門雖然只排第二，但禁區內射門高達每場9.8次、每場中框射門5.8次均為意甲第一。控球比率是拿玻里與其他球隊最大分野之一，整個意甲只有拿玻里控球率超過6成，達到61.5％，費倫天拿的56.9％與國際米蘭的56.1%已是最接近，前者僅排聯賽第九、國米排第五，均未能有效運用控球優勢。拿玻里傳球成功率高達87.4%，意甲餘下19隊沒有一隊達到85%以上。

4. 歐聯進攻火力最強

拿玻里今季之強，並不局限在意甲，他們在歐聯表現也很出眾，6場分組賽攻入20球，冠絕32支分組賽球隊，拜仁以18球緊隨，利物浦17球，賓菲加和巴黎聖日耳門各得16球。



經過16強兩回合之後，拿玻里依然是入球量最高一隊，以5球差距淘汰法蘭克福，將入球增至25個。曼城在淘汰賽大開殺戒，16強兩回合8：1狂數RB萊比錫，8強首回合再贈拜仁三蛋，追上拿玻里的入球數，但多踢一場。

賓菲加16強兩回合在布魯日身上取得7球，入球增至23個，他們8強首回合0：2負國米，暫未再有進帳。皇馬後勁凌厲，16強擊敗利物浦有6球進帳，追至21球，入球數字與拜仁相同。