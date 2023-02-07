英超轉會｜曼聯找到C朗繼任人　將擲過億英鎊搶拿玻里射手奧森漢

瘋狂的英超冬季轉會窗剛過去，在冬窗沒有多少動作的曼聯傳出有意以超過1億英鎊，羅致炙手可熱的拿玻里24歲前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen），以填補陣中鋒線空缺。



曼聯去年夏天大肆買人「使突咗」，冬窗沒有購入任何球員，只從般尼借入中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst），從拜仁慕尼黑借入中場沙比薩（Marcel Sabitzer）以及從水晶宮借入門將畢蘭特（Jack Butland），其中只有韋格賀斯需要繳付約260萬英鎊的借用費。

長人中鋒韋格賀斯加盟曼聯後表現不俗。（Getty Images）

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）2022世界盃決賽周前離隊後，球隊正選中鋒位置依然從缺，雖然拉舒福特（Marcus Rashford）狀態火熱，今季各項賽事已攻入18球，但「福仔」始終在翼鋒位置發揮較佳，球隊仍需要為他尋找一個具份量的鋒線拍檔。

英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯打算在下個轉會窗容許安東尼馬迪爾（Anthony Martial）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、阿歷士迪尼斯（Alex Telles）三人離隊，因此曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）提前為球隊物色攻擊手亦不難理解。

據傳安東尼馬迪爾可能會在下個轉會窗離隊。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，曼聯已相中拿玻里前鋒域陀奧森漢，此子今季在拿玻里表現出色，以16球暫居意甲射手榜首位。不過《每日鏡報》指出，對這名尼日利亞前鋒有興趣的不止「紅魔鬼」，還有車路士以及巴黎聖日耳門兩大豪門。

今個冬季轉會窗豪花3億英鎊增兵的車路士，仍未能解決前鋒線疲軟問題，除今季加盟的前鋒奧巴美揚日前已被剔出歐聯名單，夏維斯（Kai Havertz）的表現亦屢遭球迷詬病，他今季聯賽只入5球，但已是射手榜前30名唯一車路士球員。

夏維斯今季未能擔起車路士進攻重任。（Getty Images）

域陀奧森漢與拿玻里的合約至2025年到期，《每日郵報》引述《米蘭體育報》指，拿玻里為這名尼日利亞球國腳標價1.07億英鎊（或1.2億歐元），而曼聯願意付出這價格。

若然屬實，域陀奧森漢將打破保羅普巴2016/17賽季創下約8900萬英鎊的曼聯球會轉會費紀錄。