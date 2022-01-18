足球熱話｜薄餅是足球員禁忌？拿玻里營養師道出真相：一大謬誤

高脂、高熱量食品向來被視為職業運動員的大忌，但在以薄餅馳名的意大利拿不勒斯，當地球會、意甲勁旅拿玻里的球隊營養師盧科路（Marco Rufolo）道出一大謬誤。



薄餅既富含碳水化合物，由於配料常以大量芝士、醬汁、油類和高脂肪肉類製成，一向被視為高脂食品，然而盧科路近日接受意大利媒體訪問時指出，「足球員不能吃薄餅，是一個謬誤」。

薄餅一向被視為不健康食物。（Getty Images）

他以球會的星級射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）開玩笑，指這位破球會轉會費紀錄（7000萬歐元）的前鋒的飲食守則是「秘密」，但指出：「我只能指出一個謬誤，在拿玻里，薄餅對球員來說不是禁忌，每星期可以吃一次。」

域陀奧森漢是拿坡里的主力射手。（Getty Images）

但他也點出一個關鍵：「材料必需是新鮮、不經加工的，而製作方法也必需是頂級的。」這位營養師同時稱，對足球員來說最大的挑戰是補充水份：「缺水是球員最大的敵人，因為即使流失了大量水份，也不會馬上感到口渴。我必需在他們離開球場之時，讓他們補充水份和礦物質，果汁也是個好選擇。」