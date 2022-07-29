足球熱話｜金玟哉投拿玻里以跳唱作見面禮　訓練落力不慎踢傷隊友

KPOP音樂席捲全球，令韓國被世界看見。韓國中堅金玟哉早前加盟拿玻里，同樣以韓國音樂與新同事打成一片。即使金玟哉不太熟悉歌詞，但他依然熱唱，炒熱氣氛，全靠不怕尷尬。



25歲的金玟哉曾效力中超的北京國安，這名韓國中堅盛傳轉戰歐洲五大聯賽已久，更曾經傳出加盟熱刺，與孫興慜做隊友。最終在高列巴尼轉投車路士後，拿玻里以1950萬歐元購入金玟哉，簽約3年，成為第3名出戰意甲的韓國兵。

金玟哉成為韓國第3人登陸意甲。（拿玻里Twitter截圖）

初來乍到，拿玻里為金玟哉舉行歡迎宴，這名韓國國腳亦向新同事送上見面禮。金玟哉決定化身「江南大叔」，唱出全球流行的《江南Style》，這首是韓國歌手PSY的首本名曲，至今點擊率高達44億次，即使是意大利人也大有機會曾經聽過。

金玟哉以水樽化作咪高峰，在一眾新隊友面前賣力演唱。雖然江南Style家傳戶曉，但作為表演者的金玟哉似乎不太熟悉，要一邊拿着電話「睇貓紙」。歌藝其次，氣氛最重要，金玟哉不怕尷尬，完全投入演唱，隊友亦交足反應。唱至副歌的時候，更以手勢示意全場靜靜，再跳出招牌的騎馬舞，將氣氛帶進高潮，看來拿玻里眾將也滿意金玟哉的見面禮。

Buonanotte dal nostro ritiro 😂

Kim fa fatica ad integrarsi…🤪🕺 pic.twitter.com/bD28gaDi67 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022

金玟哉回到練習場時，同樣落足全力。意媒透露他在訓練時，不慎碰撞踢中拿玻里當家前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen），後者隨即步向場邊，幸好沒有大礙，休息數分鐘後重投訓練。

金玟哉加盟拿玻里即投入訓練。（拿玻里Twitter截圖）

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