國際米蘭破拿玻里不敗身　老將迪斯高向盧卡古示範怎樣入球︱意甲

意甲世界盃後重開，國際米蘭主場1：0小勝拿玻里。完場後，國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基擁抱了每一個球員，還特意吻了迪斯高的面頰一下，畢竟球隊藉着這位36歲老將一箭定江山，力挫意甲榜首的拿玻里，也令歐洲主要聯賽再無不敗之師。



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基領軍擊敗意甲榜首拿玻里。（路透社）

「細恩」今場排出3-5-2陣式，先收起了世界盃冠軍隊成員拿達路馬天尼斯，以迪斯高夥拍盧卡古攻堅。迪斯高作用是拉扯拿玻里後衛的企位，盧卡古則憑速度伺機突破對方的高位防守，因此國際米蘭在比賽初段的攻勢非常簡單直接，很多時以長傳打身後波。

僅3分鐘盧卡古便接應直線傳送突入了右路，在禁區K角位左腳傳向遠柱，迪斯高入楔中路拉開了身後的空位，可惜接應的左翼衛費達歷高迪馬高無人看管下一射高出。

國米老將迪斯高向盧卡古示範了怎樣入球。（路透社）

迪斯高雖然走動範圍不大，但其作為前線支點的作用明顯，上半場中段在禁區內接應傳中後第一時間短傳予後上的右翼衛達美安撞射便盡顯功架，只是後者的射門也是一飛冲天。事實上，國際米蘭今仗攻勢較入肉，但盧卡古明顯缺態，不是控球控甩腳，就是射門欠準繩。

直至55分鐘，看着隊友多次浪費良機的迪斯高，接應迪馬高左路傳中，衝頂破網，頂入全場唯一入球。他今季22場入了10球，仍是國米的首席射手。

迪斯高看着隊友多次浪費良機，55分鐘接應迪馬高左路傳中，衝頂破網，頂入全場唯一入球。（路透社）

在防守上，國際米蘭則重點部署防守炙手可熱的客軍左翼基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），達美安、右中堅史堅尼亞及中場尼高路巴列拿不時形成三角形夾擊，來自格魯吉亞的「字母哥」幾乎全場隱形，到下半場才有一次勉強射門，但大力抽中網側，到76分鐘更被調走。

拿玻里教頭史巴利堤及後換入了墨西哥翼鋒夏榮羅辛奴及拉斯柏度尼等加強攻力，攻勢略有起色，拉斯柏度尼在完場前禁區內一記勁射，滿以為可扳平，但遭國際米蘭門將奧拿拿擋出。拿玻里輸波後以16戰41分續踞榜首，但只領先同日贏波的AC米蘭5分；國際米蘭以33分排第4，以一分之微落後第3的祖雲達斯。

迪斯高領國際米蘭打破拿玻里不敗身。（路透社）

世界盃前，拿玻里在意甲連勝11場，本身追趕着祖雲達斯在2017至18年間連勝12場的紀錄，但球隊氣勢卻被世盃打斷，而且今仗除了戰術部署棋差一着外，球隊的爭勝決心也明顯不及對手。

雖然一場敗仗不足以論英雄，但史巴利堤必須盡快提升球員的士氣與狀態，因為周日作客森多利亞過後，再下輪聯賽（1月13日深夜）就要面對勁敵祖雲達斯。