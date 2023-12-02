巴黎奧運2024香港隊名單持續更新　游泳單車風帆已獲參賽資格

巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文/謝影雪、伍家朗等香港運動員，正積極爭取奧運入場券，部份項目已經落實參賽資格，本文緊貼香港隊進軍2024巴黎奧運的戰況，持續更新巴黎奧運香港隊名單。



以下為香港隊巴黎奧運參賽資格一覽，目前已經到手的入場券包括：

游泳隊

何甄陶：50米自由泳

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳

張心悅：200米背泳



滑浪風帆

人選待定：女子iQFOiL



單車

人選待定：男子個人公路賽

人選待定：女子個人公路賽



以下為香港運動員的巴黎奧運入場券按時序持續更新：

2023年3月3日

游泳

何詩蓓 女子400米自由泳（游出4分05.84秒達A標）

何詩蓓 女子200米自由泳（游出1分55.53秒達A標）



2023年4月15日

游泳

張心悅 女子200米背泳（游出2分10.35秒達A標）



2023年4月16日

游泳

何詩蓓 女子100米自由泳（游出53.10秒達A標）

何甄陶 男子50米自由泳（游出21.86秒達A標）



2023年5月14日

何詩蓓 女子50米自由泳（游出24.56秒達A標）



2023年9月27日

滑浪風帆

人選待定 女子iQFOiL（中國已透過世界帆船錦標賽取得參賽資格，馬君正亞運奪銀後，港隊藉洲份指定賽事最高名次獲入場券）



2023年11月15日

單車

人選待定 男子個人公路賽（撇除已從世界排名獲得資格的隊伍，港隊憑2023亞錦賽頭兩名獲入場券）

人選待定 女子個人公路賽（憑2023年10月17日之世界排名獲入場券）



2023年12月2日

游泳

何詩蓓 女子100米蛙泳（游出1分06.05秒達A標）



香港運動員在2021年的東京奧運取得歷來最佳的1金2銀3銅共6面獎牌，當中場地單車爭先賽銅牌李慧詩已經退役；另一銅牌得主劉慕裳則因空手道並非巴黎奧運比賽項目，2024年夏天只能透過電視直播支持港隊；劍擊男子花劍個人賽金牌張家朗，以及乒乓女團銅牌杜凱琹、蘇慧音及李皓晴正積極爭取參賽資格；兩銀得主何詩蓓則是最早躋身巴黎奧運的香港運動員。（東京奧運香港總結｜一文睇晒全部選手成績 感謝所有港隊運動員）

巴黎奧運參賽資格：何詩蓓是最早取得入場券的香港運動員。（資料圖片；林靄怡攝）

以下為港隊焦點項目的巴黎奧運入場券爭奪戰之截止日期：

單車（場地單車） 2024年4月15日

羽毛球 2024年4月28日

劍擊 2024年4月30日

田徑（馬拉松） 2024年4月30日

賽艇 2024年5月21日

三項鐵人 2024年5月27日

高爾夫球 2024年6月17日（男子）/2024年6月24日（女子）

乒乓球 2024年6月18日

游泳 2024年6月23日

田徑 2024年6月30日



【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】