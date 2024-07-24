巴黎奧運游泳︱分析何詩蓓再奪獎牌機會　最有力威脅她的三大對手

3年前何詩蓓（Siobhán Haughey）在東京奧運勇奪兩面銀牌，寫下本港游泳界及體壇歷史新一頁，這位26歲世界級「香港飛魚」自此一直保持上佳狀態，今年更首度成為長池世界冠軍。巴黎奧運她再次成為港隊獎牌希望，能否再次踏上頒獎台，還須視乎一眾對手表現，尤其是強敵環伺的200米自由泳。

何詩蓓最強對手不止是上屆曾擊敗她的澳洲星將迪梅絲（Ariarne Titmus），還有兩大超級新星、迪梅絲的同門師妹奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）以及加拿大天才泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh），不過隨着麥堅杜殊棄戰200自，何詩蓓減少一位強敵。本文試從各人近績及狀態，務實評估何詩蓓在100米及200米自由泳的獎牌機會。



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何詩蓓在東京奧運獲得兩面珍貴的游泳銀牌。（Getty Images）

何詩蓓獲5張入場券只戰兩項

何詩蓓獲得巴黎奧運50米、100米、200米及400米自由泳及100米蛙泳5張奧運入場券，她最終只報名參加100米及200米自由泳兩個去屆奪銀的項目，專注在最強的兩個距離自由泳項目，可避免浪費體力，有利她再爭獎牌。

東京奧運女子100米自由泳決賽，澳洲短途游泳女王艾瑪麥姬昂（Emma Mckeon）游出51.96秒的奧運紀錄、力壓創下52.27秒亞洲紀錄的何詩蓓奪金。澳洲泳將人才輩出，麥姬昂在巴黎奧運選拔賽50及100自失利，無緣衛冕這兩個金牌項目。強敵未能出戰100自，卻不代表何詩蓓少一個對手，因為東京奧運後澳洲爆出一位「怪物級」新星——奧卡拉瑾。

澳洲「怪物級」新星——奧卡拉瑾。（Getty Images）

何詩蓓強敵1號：澳洲怪物級新星奧卡拉瑾

20歲的奧卡拉瑾跟迪梅絲同屬教練門下，她在過去兩年火速冒起，成名作是2023年福岡上演的長池游泳世錦賽200米自由泳決賽以1分52.85秒打破世界紀錄，她在頭半程落後之下，最後一段後上爆贏本身以後勁見稱的「師姐」迪梅絲，速度震驚世人。

澳洲隊的奧運選拔賽這對同門師姐妹再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄，今次贏的是迪梅絲，時間1分52.23秒，奧卡拉瑾游出的1分52.48秒同樣打破世績，戰鬥力強大得恐怖。奧卡拉瑾跟迪梅絲的途程略有不同，前者集中100及200米距離，迪梅絲專攻200米或以上中長距離自由泳，二人都是何詩蓓的200米自由泳強敵，而奧卡拉瑾更是跟何詩蓓的兩大主項「撞到正」。

奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）巴黎奧運個人賽資格：

100背、100自、200自



奧卡拉瑾昔日教練形容她是「人型海豚」。（Getty Images）

昔日教練形容她是「人型海豚」

奧卡拉瑾童年時期的游泳教練辛士比（Paul Sansby）讚揚愛徒是個天生泳手，指出對方腳趾內彎「不擅長在地上行路」，但膝部超強伸展助她如在水中滑行，「她在水中能較任何付出同樣氣力的人前行多4至5米」，並形容奧卡拉瑾「她不是最大隻的，也不是最強壯的，但她在水中效率超級高。她猶如水生（waterborn），她是個人型海豚（She's a dolphin in a human body）。」身高1.75米，她在一眾對手之中身材確不突出，水中速度確是相當驚人。

麥姬昂在選拔賽100自失利，冠軍正是以52.33秒奪冠的奧卡拉瑾，項目另一席位由曾因藥檢不合格在2019至2021年間停賽兩年的積克（Shayna Jack）獲得。2023游泳世錦賽奧卡拉瑾與何詩蓓在100、200自正面交鋒，兩次都是由奧卡拉瑾勝出。

從奧卡拉瑾過去一年成績來看，她在100自穩定地游進53秒內，甚至曾在去年福岡游泳世錦賽女子4X100米自由泳接力第一棒寫下52.08秒的個人最佳時間，成績貼近何詩蓓最佳成績52.02秒，200自更一再打破世界紀錄（即使奧運選拔賽游出的1分52.48秒歷來第二快成績未被計算在內），從近績以至狀態，她都是何詩蓓爭牌路上最強對手。

2023游泳世錦賽，奧卡拉瑾（中）在100自決賽力壓何詩蓓奪金。（Getty Images）

奧卡拉瑾個人最佳時間：

100自／52.08秒（去年7月／游泳世錦賽4X100自接力第一棒）

200自／1分52.48秒（今年6月／奧運選拔賽）



近5場成績

100自

52.33秒（今年6月／奧運選拔賽）

52.27秒（今年4月／澳洲錦標賽）

52.82秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

53.27秒（去年12月／Hancock錦標賽）

52.16秒（去年7月／游泳世錦賽）



200自

1分52.48秒（今年6月／奧運選拔賽）

1分53.57秒（今年4月／澳洲錦標賽）

1分54.76秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

1分54.36秒（去年12月／Hancock錦標賽）

1分52.85秒*（去年7月／游泳世錦賽）



*當時打破世界紀錄



澳洲游泳巨星迪梅絲。（Getty Images）

何詩蓓強敵2號：澳洲游泳巨星迪梅絲

迪梅絲同樣獲得3項巴黎奧運個人賽資格，分別是200、400及800米自由泳，她目前手握200及400米自由泳兩項世界紀錄。東京奧運迪梅絲包辦200及400米自由泳兩面金牌，800米自由泳亦獲銀牌，僅負「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky），並在女子4X200米自由泳接力獲銅牌，巴黎奧運以最強姿態力爭衛冕。

莉迪姬曾一度壟斷女子中長距離自由泳，2016奧運連拿200、400及800米自由泳金牌，2019年世錦賽迪梅絲成為首位在國際賽400米自由泳項目擊敗莉迪姬的泳手，並逐漸在200及400米途程取代對方成為世界第一。她最為人熟悉一幕，不是在泳池內的表現，而是東京奧運400米自由泳決賽擊敗莉迪姬奪金後，她的教練Dean Boxall扯下口罩，並在觀眾席瘋狂慶祝一幕。

迪梅絲（Ariarne Titmus）巴黎奧運個人賽資格：

200自、400自、800自



Dean Boxall同時教導迪梅絲和奧卡拉瑾。（Getty Images）

瘋狂教練巴黎奧運前下最強戰書

這位常被外界形容為「有點怪誕」的教練，同一項目同時教導迪梅絲與奧卡拉瑾兩個世界級徒兒，在游泳界十分罕見。他有能力疏導二人心理，一再助她們在互相競爭下迫出佳績，兩師姐妹由去年游泳世錦賽鬥到今年奧運選拔賽，兩次皆刷新女子200米自由泳世界紀錄，去年世錦賽是奧卡拉瑾成名作，今年奧運選拔賽二人一同打破世界紀錄，簡直猶如Dean Boxall向全世界泳手寫下最強戰書。

迪梅絲曾在訪問中說出對Boxall的無比信任，「我將生命交托給他，我認為這是令我們一起工作變得容易的方法。」兩師徒參加國際大賽近乎無寶不落，她在200、400自兩項力爭衛冕之餘，亦渴望在800自擊敗莉迪姬。相對奧卡拉瑾兩大主項跟何詩蓓「撞到正」，迪梅絲只會在200自跟Siobhan交手。

澳洲隊游泳奧運選拔賽，奧卡拉瑾（左）跟師姐迪梅絲（右）再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄。（Getty Images）

迪梅絲個人最佳時間：

200自／1分52.23秒（世界紀錄 - 今年6月／奧運選拔賽）

400自／3分55.38秒（世界紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

800自／8分13.59秒（去年7月／游泳世錦賽）



近5場成績

200自

1分52.23秒（世界紀錄 - 今年6月／奧運選拔賽）

1分55.38秒（今年4月／澳洲錦標賽）

1分55.81秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

1分55.99秒（去年12月／Hancock錦標賽）

1分53.01秒（去年7月／游泳世錦賽）



瑞典游泳傳奇絲祖唐。（Getty Images）

何詩蓓強敵3號：瑞典游泳傳奇絲祖唐

當麥堅杜殊和美國「女水神」莉迪姬分別選擇棄戰巴黎奧運200米自由泳賽事，而上屆100米自由泳金牌得主艾瑪麥姬昂在澳洲選拔賽失利，未能衛冕50和100自兩項，何詩蓓在兩個參賽項目除了「澳洲孖寶」迪梅絲和奧卡拉瑾之外，似乎已沒有多少位能威脅她的對手，然而瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjostrom）看到巴黎奧運賽程後改變主意，原先只打算參加今屆奧運50米自由泳的她，同時報名出戰100米自由泳。

30歲的絲祖唐成名甚早，2008年初戰奧運時才剛滿15歲，一年後已是長池世界冠軍，她曾多次打破長池和短池世界紀錄，目前是長池50及100米自由泳世界紀錄保持者，也是何詩蓓非常欣賞的泳手。2021年2月她意外跌斷手肘，為趕及出戰奧運，那年3月回到泳池訓練，6月初重返賽場，即使未回復十足狀態，仍能在東京奧運50米自由泳獲得銀牌，100自則獲得第五名，堅毅精神令人敬佩。

絲祖唐（Sarah Sjostrom）巴黎奧運個人賽資格：

50自、100自



絲祖唐（左）跟何詩蓓惺惺相惜，近年對賽互有勝負。（Getty Images）

上屆跌斷手後缺態仍獲銀牌

她至今依然保持上佳狀態和競爭力，尤其是在50米短途項目，她去年便在游泳世錦賽再次打破50自世界紀錄，純粹因為東京奧運時女子100米自由泳決賽是在50米自由泳初賽當日早上舉行，讓她誤以為巴黎奧運賽程雷同，計劃集中火力在把握更大的50自一項，近日她接受路透社訪問時稱，「我當時不知道100米自由泳決賽後有兩天休息，50自才開賽，所以明顯地那讓我反思今屆只游50自的決定」。

絲祖唐說，兩項之間有兩天休息時間使她對同時參加50和100自持開放態度，並最終同時報名參加這兩個項目。如此一來，今屆參加100自往績最快的泳手，便由何詩蓓變成絲祖唐，也令這場原先為何詩蓓對奧卡拉瑾的百米女飛魚大戰，變為加入絲祖唐的三大泳手對決。

絲祖唐個人最佳時間：

50自／23.61秒（世界紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

100自／51.71秒（世界紀錄 - 2017年7月／游泳世錦賽）



近5場成績

100自

52.57秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

53.10秒（今年4月／瑞典Malmsten Stockholm賽）

53.25秒（去年10月／游泳世界盃匈牙利站）

53.32秒（去年10月／游泳世界盃希臘站）

53.39秒（去年10月／游泳世界盃德國站）



何詩蓓今屆奧運再上頒獎台的機會極大。（Getty Images）

何詩蓓獎牌機會務實評估：100自有力衝金、200自大機會再入三甲

游泳項目基本上絕無僥倖成份，看過何詩蓓在100及200自三大對手的實力，現在來一場務實評估，預測她今屆再次獲得獎牌的機會。先說200米自由泳，澳洲兩大泳手迪梅絲、奧卡拉瑾過去一年可謂壟斷這個項目，這兩位同門師姐妹先是去年世錦賽末段大鬥法，終由奧卡拉瑾以1分52.85秒打破意大利名將柏歷堅妮（Federica Pellegrini）保持14年的世界紀錄，今年澳洲奧運選拔賽二人更雙雙刷新世績，今次紀錄和冠軍由游出1分52.23秒的迪梅絲奪得。

相對而言，何詩蓓縱繼續身處世界前列，水準保持得相當平穩，畢竟200自在東京奧運寫下1分53.92秒亞洲紀錄後已無突破。去年世錦賽就算游出1分53.96秒相當貼近個人最佳成績，還是以0.31秒之差被麥堅杜殊壓過，只得第四名。迪梅絲和奧卡拉瑾領先最接近她們的對手麥堅杜殊超過1秒，在200自項目可謂「超班」，當麥堅杜殊和莉迪姬均選擇棄戰今屆200自，何詩蓓已是最有能力挑戰她們的對手，惟按奧運前的狀態和近績來看，何詩蓓能超越她們的機會較細，現實目標是力爭第三名。

另外兩位有能力跟何詩蓓爭奪200自獎牌的都是中國泳手，她們是最佳成績落後何詩蓓0.34秒的湯慕涵和0.45秒的楊浚瑄。須要留意的是，0.3秒在中短途游泳已是個不小的距離，只是在大賽泳手有機會作較大突破才一併列舉出來，按目前狀況估計何詩蓓這面獎牌還是機會相當大的。

何詩蓓在100自有相當機會爭金牌，今年世錦賽她僅次荷蘭泳手史甸貝根（中）獲銀牌。（Getty Images）

100自存在一定變數

至於100米自由泳方面，改變主意決定報名的絲祖唐是世界紀錄保持者，可是她游出51.71秒已經是2017年的事，她依然能很穩定地造出53秒頭的成績，今年6月更游出52.57秒，只是何詩蓓去年10月曾在游泳世界盃德國站將亞洲紀錄提前至52.02秒，今年6次出戰100自成績皆在53秒之內，是這個項目表現最穩定和突出的泳手，相較絲祖唐應被看高半線。

上屆金牌得主艾瑪麥姬昂未能出戰衛冕之下，何詩蓓在巴黎奧運有力挑戰100米自由泳金牌。她在100自最強對手不是絲祖唐，而再次是澳洲的奧卡拉瑾。這位年輕泳手在100自亦進步神速，去年7月游泳世錦賽曾在4X100米自由泳接力第一棒寫下52.08秒個人最佳成績，跟何詩蓓的PB只差0.06秒，去年世錦賽100自二人正面交鋒，奧卡拉瑾以52.16秒奪金，何詩蓓以52.49秒摘銀。

不能忽視的是，相對爆冷機會較細的200自，屬於短途的100自在速度比拚下變數較大，今年初的世錦賽奧卡拉瑾缺陣下，冠軍由荷蘭游手史甸貝根（Marrit Steenbergen ）游出個人最佳的52.26秒力壓何詩蓓勝出，在這場賽事之前史甸貝根幾乎都是何詩蓓的手下敗將。論個人最佳成績，何詩蓓對史甸貝根尚佔0.24秒優勢，跟澳洲另一位100自代表積克（Shayna Jack）則領前0.26秒。正路估計及正常發揮之下，金牌應是奧卡拉瑾與何詩蓓二人之爭，絲祖唐、史甸貝根和積克也在前列有力一戰。

從上文可見，何詩蓓在兩個項目的對手實力均相當強，再次踏上頒獎台之路絕不容易。她在巴黎奧運如能再獲獎牌，便能追平「牛下女車神」李慧詩的成就，成為歷來第二位在超過一屆奧運獲得獎牌的香港運動員，更是連續兩屆奪牌的史上第一人。

何詩蓓個人最佳時間：

100自／52.02秒（去年10月／游泳世界盃德國站）

200自／1分53.92秒（亞洲紀錄 - 2021年7月／東京奧運）

近5場成績

100自

52.78秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

52.72秒（今年6月／Mare Nostrum賽摩納哥站）

52.76秒（今年5月／Mare Nostrum賽西班牙站）

52.55秒（今年5月／Mare Nostrum賽法國站）

52.74秒（今年4月／美國TYR Pro系列賽）



200自

1分55.35秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

1分54.53秒（今年6月／Mare Nostrum賽摩納哥站）

1分54.57秒（今年5月／Mare Nostrum賽西班牙站）

1分55.39秒（今年5月／Mare Nostrum賽法國站）

1分54.52秒（今年4月／美國TYR Pro系列賽）



何詩蓓今屆奧運賽程（香港時間）：

女子100米自由泳

初賽7月30日17：00

準決賽7月31日03：25

決賽8月1日02：30



女子200米自由泳

初賽7月28日17：00

準決賽7月29日04：00

決賽7月30日03：48



麥堅杜殊15歲已成為雙料世界冠軍。（Getty Images）

特別一提：加拿大天才泳將麥堅杜殊

東京奧運後冒起得最快的女泳手，除了奧卡拉瑾，還有17歲的加拿大天才泳手麥堅杜殊，去年游泳世錦賽200米自由泳決賽，正是她游進三甲，將何詩蓓擠出頒獎台。她原是何詩蓓在200自另一強敵，她同時獲得200自、400自、200混、400混、200蝶五張奧運入場券的她，最終在密集賽程下選擇放棄200自。

加拿大泳隊近年猛將輩出，2020東京奧運，她是加拿大代表團最年輕一員，才14歲，就一口氣出戰200米、400米和800米自由泳，以及4X200米自由泳接力，當時幾名師姐麥妮爾（Maggie Mac Neil）、馬思（Kylie Masse）、奧歷絲克（Penny Oleksiak）光芒四射，麥堅杜殊不算矚目，潛力已不容忽視。

麥堅杜殊（Summer McIntosh）巴黎奧運個人賽資格：

200自、400自、200混、400混、200蝶



Summer已完全進化為「怪物」。（Instagram）

15歲已是雙料世界冠軍

麥堅杜殊的速度三年前已見端倪，2021年加拿大奧運選拔賽200米自由泳，她游贏2016奧運100自金牌師姐奧歷絲克，以1分56.19秒創下全球14歲泳手世界紀錄。2021年短池世錦賽她勇奪1金2銀，其中400自那面銀牌更是後上超越何詩蓓奪得。2022年首次參加成年長池世錦賽，她狂掃200米蝶泳和400米混合泳兩金，400自得銀加上一面接力銅牌，當時她只得15歲。

去年3月她在6天內參加5項比賽，先以3分56.08秒打破迪梅絲的400米自由泳世績，5日後再以4分25.87秒刷新400米混合泳世界紀錄，成為歷來首個同時擁有這兩項長池紀錄的泳手。在此之前，她在美國參加 2023 Pro Swim Series，200自擊敗「女水神」莉迪姬，終結對方本土9年不敗紀錄。她連番以表現證明自己不再是「潛質新星」，而是貨真價實的超級巨星。

Summer不止愈大愈強，更愈發漂亮。（Instagram）

兼項能力或成巴黎奧運雙刃劍

麥堅杜殊一個厲害之處，是她的兼項能力。跟已退役的「水神」菲比斯強項相似，她擅長蝶泳和混合泳，自由泳亦愈游愈出色，比起莉迪姬，也許麥堅杜殊的特點更像「女版菲比斯」，就只差奧運金牌來認證。今年5月加拿大奧運選拔賽，她連贏200及400米自由泳、200及400米混合泳及200米蝶泳，一口氣獲得五張個人項目巴黎奧運入場券。

這個連練習也不甘落後隊友的小妮子，鬥心超強，她已多次試過在大賽中連游多個不同項目，兼項能力或成為她在巴黎奧運力爭金牌的雙面刃，因為除了在400米混合泳看來無可匹敵之外，餘下四項都要面對強大的對手，如果她全數出戰再加上接力項目，她的體力消耗或較何詩蓓、奧卡拉瑾甚至迪梅絲更大，她終選擇棄戰200自，何詩蓓爭牌減少一個對手，今屆奧運依然必須留意這位加國泳隊小美人。

麥堅杜殊個人最佳時間：

200自／1分53.65秒（世界少年紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

400自／3分56.08秒*（去年3月／BELL Canadian Trials）

200蝶／2分04.06秒（世界少年紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

200混／2分06.89秒（世界少年紀錄 - 去年3月／BELL Canadian Trials）

400混／4分24.38秒（世界紀錄 - 今年4月／BELL Canadian Trials）



*當時打破世界紀錄

