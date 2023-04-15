港超聯︱謝德謙主場告別戰五度失守仍無憾　「這20年我是幸運的」

冠忠南區守門員謝德謙即將告別20載職業生涯，他周六（15日）在球隊聯賽主場告別戰中正選上陣，但最終輸0：5。「原來廿年這樣就完結了，我會好好享受餘下的時光。」



近年已退居後備的謝德謙在鬥傑志的主場賽事正選披甲，由於他已宣布於季後掛靴，而南區餘下比賽極大機會由首席門將伍瑋謙把關，今場連他自己也當作是20年職業生涯的最後一戰。

謝德謙賽前閉上雙眼，享受在球場上最後的時光。（袁志浩攝）

拖着子女走出香港仔運動場，謝德謙在列隊後合上了雙眼，認真地感受這一切，「很想感受球場的氣氛至最後一刻，可能之後再沒機會了。」

近兩季鮮有上陣的他戴上隊長臂章，卻忘掉了擲毫後跟球證合照時的企位，雖然最終五度失守，他仍不斷鼓勵隊友繼續努力。「有少少對不起大家，但不算是遺憾，始終球隊要顧及下場（菁英盃四強），球員已很盡力，最重要是可以出場，自己也有不少撲救，表現中規中矩。」

謝德謙今場多次撲救。（袁志浩攝）

自2003年於香港08出道，謝德謙之後轉投公民，曾拿下足總盃跟高級組銀牌冠軍，惟在南區一直跟錦標無緣。最令人留下印象的，是他2016/17年球季創下884分鐘的香港頂級聯賽最長時間不失球紀錄，翌季也奪得「香港足球明星選舉」最佳守門員獎項。

回首過去廿載，謝德謙自言十分幸運，「直到今日仍有這麼多（1101名）球迷看我的告別戰，原來廿年這樣就完結了，會好好享受餘下的時光。」

雖然今場5次從網窩中拾回皮球，但謝德謙認為沒有留下遺憾。（袁志浩攝）

南區球迷除了自製各種橫額，今場在第29分鐘（代表謝德謙的球衣號碼）也站立鼓掌，向這位守門員致謝，完場後觀眾們在場邊留守，就是等待與謝德謙合照。

謝德謙感謝各方多年支持，並寄語下一代球員要「畀心機、勤力一些」，「不管是正選或後備，任何時間都要認真對待一切。」也許這就是他能在本地足球打滾多年的心得。