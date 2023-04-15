香港長池計時賽｜何詩蓓100蝶破香港紀錄　200蛙兩個Adam刷新紀錄

何詩蓓（Siobhan）今日（15日）出戰「第66屆體育節香港長池計時賽」，參加女子50米自由泳及100米蝶泳，依然未逢敵手，同樣奪得金牌，Siobhan更在蝶泳打破香港紀錄。另外，男子200米蛙泳更有兩名泳手雙雙打破紀錄。



手握女子200米及400米自由泳巴黎奧運入場券的何詩蓓，在今日的香港長池計時賽先後出戰50米自由泳及100米蝶泳。Siobhan在100米蝶泳決賽游出58.12秒，以近2.5秒的優勢輕鬆奪金，同時打破由韋漢娜（Hannah Wilson）在2009年所保持的香港紀錄，將紀錄推前0.12秒。

何詩蓓在50米自由泳以24.74秒首名觸池，奪得另一面金牌，惜未能刷新由自己保持的香港紀錄。

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何詩蓓在香港長池計時賽輕鬆贏得兩金。（香港泳總提供）

男子200米蛙泳亦刷新另一香港紀錄，「香港新蛙王」Adam Chiilingworth鬥另一Adam﹑世青賽銅牌得主麥世霆，兩人決賽交鋒，結果Adam Chillingworth以2分11.31秒率先觸池奪金，麥世霆以0.58秒之差完賽，以2分11.89秒奪得銀牌。兩名Adam今次齊齊打破香港紀錄，而Adam Chillingworth將自己保持的紀錄推前0.86秒。