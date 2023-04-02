游泳｜加拿大16歲少女五日內兩破世績　刷新鐵娘子七年前紀錄

加拿大16歲少女泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh）上周刷新400米自由泳成年組世界紀錄，震驚泳壇；未料相隔僅4日，她再刷新另一項世績——400米混合泳世界紀錄。



麥堅杜殊連日出戰加拿大游泳計時賽，先在3月28日刷新女子400米自由泳世界紀錄，游出3分56.08秒；未料僅4日後，她再於400米混合泳游出4分25.87秒，打破「鐵娘子」賀絲素在7年前創下的4分26.36秒紀錄。

麥堅杜殊年僅16歲，但在泳壇已連創佳績。（Instagram@summerrmcintosh）

麥堅杜殊過往已是400混的世界青年紀錄保持者，之後再兩度刷新紀錄，包括去年12月造出的4分28.61秒，是400混史上第四快時間，但她在短短4個月間，竟將自己的最佳時間再推前2.77秒之多，連成年組的世績也打破。麥堅杜殊的家人在看台上緊張地打氣、最後興奮慶祝的畫面也被拍下，畫面相當溫馨。

麥堅杜殊再度刷新世績後興奮慶祝。（加拿大游泳總會／Swimming Canada）

除了兩項世界紀錄外，麥堅杜殊在今次賽事中，也刷新了200米混合泳（2分06.89秒）及200米蝶泳（2分04.7秒）的世界青年紀錄，可說是相當全能。她在2021年僅14歲時已出戰東京奧運，更是在加拿大的奧運代表選拔戰中，擊敗曾在里約奧運奪金的奧歷絲克（Penny Oleksiak）而獲得資格，她年紀輕輕已曾奪得兩面長池世界錦標賽金牌，如今16歲已兩破世績，更奠定其天才泳手的地位。