游泳︱蛙王比迪不在世錦賽名單　英國泳總：沒有歸隊時間表

今夏世界游泳錦標賽，英國大軍名單上缺少一個重量級名字——「蛙王」比迪（Adam Peaty）。早前他以心理健康為由，退出4月初的英國錦標賽。

英國游泳總會（British Swimming）指，這位28歲巨星「沒有歸隊時間表」。



比迪（左）帶領英國游泳隊在東京奧運「穿金戴銀」。（Getty Images）

2023游泳世錦賽7月14至30日在日本福崗上演，英國派出29人出戰，包括6位奧運冠軍Freya Anderson、Tom Dean、Anna Hopkin、James Guy、Matt Richards及Duncan Scott ，以及世界冠軍泳手Ben Proud及James Wilby。

可是當中卻沒有比迪份兒，英國泳總聲明指，「現階段Adam沒有特定時間表，重心放在確保他得到全力支援，當他準備好時，幫助他回復正常比賽日程。」

比迪稱近年持續受精神健康困擾。（Getty Images）

比迪早前以精神健康為由，退出英國游泳錦標賽，並在社交媒體長文訴心聲：「每個人都想成為你，直到他們坐上你的位置……很少人明白勝利和成功對一個人心理健康帶來的影響，他們不明白這些人為了贏完又贏、對自己施加的壓力。」

「有些人或許已經知道，過去數年我受精神健康困擾。我認為對它坦誠很重要，我很累，我不再是往日的自己，我不再像過去10年那樣享受游泳。」比迪說，「有人認為那是過度疲勞，我只知道，過去幾年我一直找不到想要的答案。尋求協助後，現在我知道如何能夠糾正生命中的不平衡。」

比迪稱他會繼續訓練，同時決定退出4月4日至9日舉行的英國游泳錦標賽，「這樣做的唯一目的，就是要在2024巴黎奧運盡量獲得最佳表現。」他感謝隊友、贊助商、家人、朋友和游泳社群的支持，「這運動給我一切，我期待再次愛上游泳。」

28歲的比迪近年稱霸短距離蛙泳賽事，2016、2020連續兩屆奧運在100米蛙泳奪金，同時在接力賽事另奪一金兩銀，是英國游泳界最受注目的巨星。他同時累積8面長池世錦賽金牌，17面長池歐錦賽金牌，並在英聯邦運動會4度踏上頒獎台最高一格。

比迪在社交媒體發表的原文：