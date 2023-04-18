吳安儀張家瑋首次同奪十傑　望帶動兒童學桌球｜傑出運動員選舉

桌球代表吳安儀跟張家瑋一同於「2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」奪得傑出運動員，是首次有男女子桌球手同獲此獎。

「四眼Cue后」第十度奪得傑出運動員獎，次數為現役運動員中最多。她指自己沒想過站上頒獎台，本身只為能出席而感到高興，「每年我都很珍惜頒獎禮，因為有沒有獎項，這都是難得的場合去讓運動員聚首、認識」。



對於「十」這個數字，她慨嘆轉眼間已做全職運動員多年，近年到英國參加男子比賽跟訓練，感受到自己一直在進步，「早前在世界桌球錦標賽外圍賽打出生涯最高的一棒115度，比起季初的緊張、『騰雞』，已適應了許多」。

吳安儀第十度當選傑出運動員，當年那個面圓圓的四眼妹，彷彿是昨天的事。（林靄怡攝）

除了自己，她也樂見桌球運動積極發展，「去年（香港）大師賽有8000人入場，Marco（傅家俊）又打147、開了兒童桌球學校，也多了女生參加世界性比賽，種種都是向好的，希望之後桌球能重返大型運動會外，本港也可多辦國際性賽事。」

更值得高興的是，男將張家瑋同樣成為傑出運動員，是繼傅家俊於2010年後，再有男桌球手獲頒此殊榮。桌球對上唯一有兩人一同得到此獎項，已是1998年的傅家俊跟陳國明，即今次是歷來首次有男女子桌球手一同當選傑出運動員。

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由於張家瑋自小已跟吳安儀父親（吳任水，又稱「水哥」）學打波，安儀笑言「由細睇到佢大」，並稱讚對方「好勤力、好有天份」，「為他開心，他要繼續努力，快點轉做職業球手。」她想透過今次二人奪獎，帶動桌球變得更普及，「小朋友課外活動、暑期班報名時，會想起游水、劍擊，希望未來可以是桌球。」

張家瑋過去在2015、2016年兩奪傑出青少年運動員，今屆終憑去年為香港奪得首面世界運動會金牌，第一度當選傑出運動員。他不敢將自己與前輩傅家俊的成就相比，「他打的是職業，我們打的是業餘比賽。在這水平極高、賽制很大壓力的圈子生存不容易，能力要很強，所以很尊敬他。」他認為得獎對自己是「幾大肯定」，等同完成了一個成就，「非常開心，覺得自己跟職業的距離慢慢拉近，會再留意細微位去改善，提高自己轉職職業的機率。」

張家瑋領獎時感謝吳安儀爸爸吳任水「水哥」一直悉心栽培。（林靄怡攝）

最後，兩人同樣多謝「水哥」，安儀曾在台上提到，爸爸最近曾大病一場，「早排嚇一嚇，幸現在身體情況OK，最重要大家身體健康」。正在記者身後為安儀留倩影的「水哥」報以微笑，安儀再透露，下月會再赴英角逐女子排名賽，若能奪得冠軍、令世界排名衝上前二，才能保住繼續參加男子職業賽的資格。

張家朗（左四）與其他傑出運動員得獎者一同上台領獎，包括朱文佳（左起）、張家瑋、黃澤林、何詩蓓、何証騫、江旻憓、吳安儀，劉慕裳及何宛淇因在外地訓練和比賽，未能出席。（林靄怡攝）

吳安儀以一襲西裝示人，走型格路線。（林靄怡攝）