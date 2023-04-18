男子七欖連贏4屆最佳隊伍　江旻憓偕隊友獲獎｜傑出運動員選舉

香港男子七人欖球隊連續4屆於「香港傑出運動員選舉」當選最佳運動隊伍，亦是近14屆以來第11次獲獎。

球隊現時身處南非 準備出戰「挑戰者系列賽」，因傷留港的李卡度（Cado）亮相頒獎禮得獎，他表示：「今年（球隊）目標是維持亞洲第一，還有衛冕亞運。」



男子七欖去年贏得3站亞巡賽冠軍，難怪李卡度笑言：「直情掂啦！」說笑後，他認真地表示，過去一年的表現對港隊是強心針：「我們今年的目標是保持亞洲第一，好好準備杭州亞運和年底的奧運資格賽。」

對於亞運，港隊矢志衛冕：「信心一定有，比起五年前雅加達亞運，球隊的心態和各方面都成熟了很多。」他提到如靴貝特等隊友，當年還是小將，現已成了主力之一，「不過，韓國和日本都很留意我們，到時會全力打這些硬仗」。

香港男子七人欖球隊。（林靄怡攝）

現時香港男、女子七欖正身處南非作賽，對男隊而言，是一次跳出框框的機會。李卡度說：「希望他們贏到，帶我們去下年的世界系列賽，成為常規隊伍。」他認為港隊早前在香港站贏過世界系列賽對手肯亞和加拿大，只要大家打出當時表現，絕對有機會：「不過，（表現）要穩陣，不是能只是一、兩場貨仔。」

女子重劍隊。（林靄怡攝）

另外，香港女子重劍代表隊江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望奪得「香港最佳運動組合」，但負笈美國的佘繕妡未有回港。眾人稱獎項對全隊起鼓舞作用，新入隊的陳渭泠說：「希望我們可以打入世界排名前8，在下個世界盃有更好的成績。」

至於同樣當選傑出運動員的江旻憓則表示，最特別的是能讓兩名教練見證團隊獲獎，「這是我們能力以內，給他們做到最大的事」。她又指，自己近來很有動力再進步，期待接下來每一日訓練，力爭重返世界第一。

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江旻憓以一襲吊帶花裙出席頒獎禮。（林靄怡攝）

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張家朗（左四）與其他傑出運動員得獎者一同上台領獎，包括朱文佳（左起）、張家瑋、黃澤林、何詩蓓、何証騫、江旻憓、吳安儀，劉慕裳及何宛淇因在外地訓練和比賽，未能出席。（林靄怡攝）