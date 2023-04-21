行山｜小學生夜登大東山挑戰萬柱海岸　副校長專揀困難路線有原因

小學生也能行到西貢花山、大嶼山大東山、大埔梧桐寨這些難度較高的行山路線？

中華基督教會基真小學副校長吳金曉近半年推動一個名為「山野生蹤」的計劃，帶領校內19位五、六年級的學生去行山，希望培養他們獨立及堅毅的性格，學習生態環境及歷史文化。吳金曉表示小朋友的體能比想像中還要強，他笑言：「細路係好行得，相反成日話佢哋唔得嘅係啲父母。」



基真小學副校長吳金曉在井底瀑向學生講解。（顏銘輝攝）

上周末，記者隨吳金曉及他的學生前往梧桐寨行山，觀賞瀑布，由林錦公路出發行上萬德苑，順序遊覽井底瀑、中瀑、主瀑及散髮瀑，最後走另一條山路回到梧桐寨村，全程約行5小時。最高的散髮瀑約位於海拔500米高，這條路線以上落山為主，甚少平路，體能需求頗高。

山路狹窄，吳金曉常常叫學生不要掛住玩，專心行山。（顏銘輝攝）

十多名小學生的步速有快有慢，數人體能相當好，緊緊跟貼領路的吳金曉，亦有的狀態不佳，由隨行的工作人員陪伴慢慢上山。今次約有10名工作人員同行，照顧學生的安全，他們大部分是吳金曉的山友，皆有10年以上的行山經驗。

在每個瀑布，吳金曉都會停下來，等齊所有人，再向學生講解，例如他在主瀑講解瀑布的形成。一路上，工作人員還跟學生分享行山心得，教他們使用行山杖及上落山的技巧。

眾人在主瀑下合照。（顏銘輝攝）

吳金曉說：「基真小學係屋邨小學，學生整體嚟講較多嚟自基層，平時唔係咁多機會接觸行山同山藝運動，所以我都想帶佢哋接觸香港大自然同山野。疫情都困得佢哋太耐，又對得電子產品太多，上網課都係對平板同電腦，更促使我想帶佢哋去大自然。」

吳金曉在主瀑下向學生講解瀑布的形成。（顏銘輝攝）

吳金曉本身喜歡行山遠足，有一對分別就讀五年級及中三的子女。在子女的嬰孩時期，他已經會帶他們行山。故此，他認為準備充足的話，小學生也有足夠能力去挑戰一些難度較高及路程較長的路線。

在瀑布下的大石，吳金曉叫學生小心攀爬，避免踩入水中弄濕鞋底，否則就會很跣。（顏銘輝攝）

「今次係第9次，之前行過大東山、花山、大刀屻，嚟緊仲會去蓮麻坑。你見到都係有難度，但我經驗話我知，佢哋係行得到，我啲仔女都係幾歲就同我行呢啲山。」他說：「家樂徑、自然教育徑，佢哋父母都容易帶到佢哋去，反而我帶呢幾條線佢哋未必咁易去到。」

在上山路上，吳金曉與學生自拍。（顏銘輝攝）

吳金曉：學生體能超出預期

去年，吳金曉向「香港教師夢想基金」提交這個「山野生蹤」計劃，獲得撥款資助。自去年秋季起，他帶領學生由淺入深，先行過曝罟灣、鶴咀及東澳古道等攀升較少的路線，再帶他們上大刀屻，夜登大東山，到訪荔枝窩，探索萬柱海岸。他說：「小朋友嘅表現超乎我預期，好行得，有時我啲helper（工作人員）都話，啲小朋友仲行得勁過佢哋。」

吳金曉帶學生上花山，遊覽萬柱海岸。（山野生蹤Facebook）

吳金曉一早已經計劃好所有行山路線，初期遭到基金評委、校長、其他老師及家長的質疑，因為他不是打算行最簡單山路。他說：「包括我介紹個計劃畀啲家長時，佢哋都有問我得唔得㗎？危唔危險㗎？會唔會好辛苦？成日面對呢啲問題。過程入面見到，細路係好行得，相反成日話佢哋唔得嘅係啲父母。」

吳金曉帶學生半夜行山，登上大東山看日出。（山野生蹤Facebook）

在多次行山活動中，只有夜行大東山一次，吳金曉有邀請學生的家長同行。他說：「嗰次夜行啲小朋友全部行喺前面，啲父母就喺後面追，呀爸呀媽行到氣羅氣喘。可能自從嗰次後，家長都發現小朋友原來真係得喎，係佢哋唔得。有啲家長之後都想一齊行，唔係話擔心安全，佢哋都想嚟一齊經歷。」

在山上最緊要互相幫助。（顏銘輝攝）

不過，吳金曉拒絕家長的要求，他解釋：「我就話呢個計劃嘅目的唔係親子郊遊，係要佢哋獨立，又學識團隊精神，注意安全。」從那次大東山之旅，他見到有家長同行的分別，「個別小朋友好依賴父母，袋又要呀爸呀媽攞，餓就叫呀爸畀麵包佢，凍就叫呀媽畀暖水，係會命令式咁叫佢哋父母。」

吳金曉帶隊行山，瞻前顧後。（顏銘輝攝）

「我哋係一個團隊，如果你有問題，我哋會支援你，但如果係你個人嘅嘢，就要靠自己自理，你唔會期望其他人會幫你揹背囊、畀麵包你，要自己帶自己準備。有父母，佢哋依賴性高啲。如果冇，佢哋其實係可以獨立得到。」

這個「山野生蹤」計劃已經舉辦了9次活動，下次會去行沙頭角的蓮麻坑。（顏銘輝攝）

學生：行山辛苦但值得

五年級的張梓廷跟足9次「山野生蹤」的行山活動，他表示每次都行得很辛苦，但次次都會去行。他說：「我好鍾意呢個活動，因為好有趣。辛苦不過值得，可以同同學一齊行山，好少可以咁多人一齊行。」

吳金曉（左）與兩位學生賴穎謙（中）及張梓廷合照。（顏銘輝攝）

被問到最深刻難忘的一次活動，張梓廷與六年級的賴穎謙不約而同講起夜行大東山。賴穎謙說：「上大東山學到堅毅不屈精神，要行好多級樓梯，好辛苦，但我冇乜點停過，大隊停我先至停低休息，係一次好艱苦但又好值得嘅經歷。凌晨行山好攰，中途停低望上去，天上啲星星好靚，再上6點幾睇日出，個景色好靚。」

有次行荔枝窩的旅程，吳金曉邀請到前環境局長黃錦星（右）同行。（山野生蹤Facebook）

在部分「山野生蹤」行山活動，吳金曉會邀請到嘉賓同行，例如去荔枝窩的一次，就有前環境局長黃錦星、梅子林村長曾玉安以及沙頭角生態文化協會主席李以強同行。有學生笑言叫吳金曉下次邀請特首李家超一起行山，吳金曉認真地想了一會，跟那學生說：「不如你邀請？你約到佢嘅機會仲大過我搵。真係㗎！」

問小朋友行山辛不辛苦？個個都答辛苦。問他們下次會不會再行？他們都說會。（顏銘輝攝）

不知是童言無忌，還是吳金曉這位副校長沒有架子，一班學生在他面前什麼都敢說。在落山途中，小朋友都行到疲倦腳震，有女學生高聲說：「吳副校，仲有幾耐先到？你唔好呃我！我返去叫校長炒咗你。」有男學生已經熟背行山界口頭禪，搶着應她：「轉個彎就到。」對答令人哭笑不得。

吳金曉希望完成10次活動後，將經歷結集成書，「以小朋友角度出發，講佢哋嘅心聲同感受，順便介紹香港美麗有特色嘅地方，希望啲路線可以畀其他老師都用得到。」