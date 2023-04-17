嶂上許林士多被勒令拆除違規設施　「行山少咗個避風避雨嘅位置」

位於西貢嶂上的許林士多被視為行山的重要補給站，最近士多負責人許毅文收到政府通知指，士多的長枱凳、避雨棚、廁所以及牛棚等設施位於官地，需要在5月的限期前全部清拆。在約10名義工幫助下，許氏周日已拆除牛棚，相信還要義工幫忙清拆其他違規設施。他表示清拆避雨棚及廁所會是行山人士的一大損失。



許林士多位於行山勝地嶂上。（顏銘輝攝）

嶂上位於西貢西郊野公園的高原之上，附近一帶的行山徑四通八達，為麥理浩徑第3段途經之地，毅行者、HK100等重要越野山賽的賽路都會經過嶂上。嶂上如今無人居住，只有一間屹立超過40年的許林士多，逢周末假期營業，成為行山及露營人士的重要補給站。

須拆除避雨棚、廁所及牛棚

許林士多的第二代負責人許毅文表示在3月收到地政總署通知，要求他在5月22日前拆除所有在官地上的違規建築。許毅文接受訪問透露，士多的小屋不在官地上，可以保留，繼續營業，但小屋外的大型避雨棚、長枱凳、牛棚以至小屋後的廁所都需要清拆。

許毅文表示身後用來存放貨品的鐵皮小屋可以保留，但他身處的避雨棚及枱凳都要拆走。（顏銘輝攝）

許毅文表示拆除避雨棚及廁所會是對行山人士的一大損失，他一直歡迎有需要的行山人士使用這些設施，包括沒有光顧士多的山友。許林士多的避雨棚下設有長枱凳，最多容納80人，也是嶂上唯一可供行山人士停留的有蓋地方。

許毅文說：「個帳篷由開業到而家都有，都有超過40年，你睇番啲舊相都有帳篷，麥理浩時代都已經有。士多保留到，但你話休息地方，枱枱凳凳、避風棚、避雨棚都冇嘞。天氣惡劣時，行山人士嚟到都冇地方好避囉。」

許林士多的避雨棚將要被拆走。（顏銘輝攝）

「熱天易有雷暴有雨，行山人士都需要呢個帳篷。拆咗之後行山人士辛苦啲嘞，少咗個避風避雷雨嘅位置。呢度做得幾錢生意啫，一星期做得兩日。」嶂上並沒有馬路，許毅文需要用擔挑將貨物及用品運上山，他通常會行嶂上郊遊徑，由海下路行到嶂上的路程超過2公里，約需1小時。

這個避雨棚是行山人士遮風擋雨的好地方。（顏銘輝攝）

嶂上是香港的遠足勝地，中國香港旅行遠足聯會每年都在此舉辦登山節。行山以外，這裏也是個露營熱點，漁護署設立了嶂上營地。由於嶂上營地只有一個旱廁，很多行山露營人士都會借用許林士多的廁所。

許林士多的廁所同樣被指是違規建築，須被拆除。（顏銘輝攝）

許毅文說：「冇咗個廁所，對行山人士好大損失，出面個公廁得一格。大多數人都係嚟呢度補給同去廁所，露營人士都係嚟呢度去廁所多，如果唔係通山都係（排泄物）。」

過去周日，有義工上山幫許林士多拆除被指是違規建築的牛棚。（受訪者提供）

義工周日拆除牛棚

過去周日，約10名義工上山，幫助許毅文拆除牛棚。這個牛棚本身建了一年多，予嶂上的流浪牛遮風擋雨之用。在未來個多月，他還要拆除避雨棚、長枱凳及廁所，估計都需要義工上山幫忙。

「一個人做嘢都比較困難，睇下有冇其他朋友幫手。今日（周日）拆牛棚都有其他義工幫手。」他說：「（避雨棚）都要拆兩日，如果得我一個人更加冇可能兩日。一來重，又要搵人扶住，始終都危險。」

許毅文表示許林士多在嶂上經營超過40年。（顏銘輝攝）

許毅文懷疑，有行山人士向政府部門投訴他佔用官地，所以當局突然執法。他說：「無奈，大家都唔想，有人咁做我都冇辦法。」

他表示拆除避雨棚及枱凳後，仍會出售燒賣、魚蛋等小食。

他說：「（會唔會冇位俾人食？）立食啦！」