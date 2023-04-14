天水圍行山路線｜暢遊淋坑山矮而開揚　流浮山海鮮餐前輕鬆郊遊

天水圍有什麼行山路線推介？不妨考慮天水圍西邊的淋坑山，路線短，山不高，望景遠，體力消耗不大，兩小時內行完。今次的路線建議由天水圍的天富輕鐵站起步，經過淋坑山，行到海鮮勝地流浮山。



這次行山路線以流浮山為終點。（顏銘輝攝）

今次路線：天富 > 天秀路 > 天影路 > 山友避雨亭 > 82米高山頭 > 淋坑山 > 深灣路 > 流浮山

【1】路線數據

路程：4.6公里

需時：2小時

總爬升：141米

總下降：152米

平均心率：114次/分鐘

最大心率：162次/分鐘

燃燒的卡路里：529大卡



在淋坑山一帶的小山，都適宜觀看后海灣的風景。（顏銘輝攝）

【2】行山當日資料

日期：2023年3月9日

出發時間：早上10時

平均溫度：31度

最高溫度：33度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：相機（Nikon D5600 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F3.5-5.6G ED VR）

淋坑山極近天水圍，可以輕易望到天恒及天澤邨一帶的高樓大廈。（顏銘輝攝）

【3】心理準備

淋坑山位於天水圍西北方，附近連綿多座小丘，全部皆在海拔90米下，路程及需時皆短。儘管淋坑山是不少天水圍街坊的晨運路線，極近城市，但請勿視之為樓下公園般簡單，部分山徑崎嶇。此山並非由康文署或漁護署管理，行山徑沒有經政府修葺，全由街坊及行山人士開出。山上沒有任何指示牌，若果不熟路又欠方向感，可能會在山上錯綜複雜的小徑兜來兜去。

這條路線可分為3部分，首段是由天富行到天影路旁的入山口，之後一段是淋坑山一帶的山路，最後一段是落山後經鄉村馬路及深灣路行出流浮山。首段全是天水圍的行人路，路程近1公里。而最後一段出流浮山的馬路就長1.3公里，深灣路多大型車輛出入，路面又窄，行走時要多加小心。

遠眺深圳灣大橋。（顏銘輝攝）

【4】打卡位置

在淋坑山一帶的小丘頂，皆可欣賞后海灣以及深圳灣公路大橋的景色。

部分路段可以訓練落斜技巧，建議穿行山鞋。（顏銘輝攝）

【5】建議技能

落斜技巧：淋坑山一帶沒有鋪得靚的石級路，全是被人愈行愈闊的斜路，部分位置斜度高，落斜時要膽大心細。

地圖指南針或GPS定位：沿路沒有任何指示牌，為避免不斷在淋坑山兜圈，最好在懷疑位置或選擇分岔口時定位。

部分路段沒有遮蔭。（顏銘輝攝）

【6】建議裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助身體平衡，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：淋坑山一帶路況較崎嶇，行山鞋的鞋底有助抓穩凹凸不平的地面。

防曬裝備（帽子、手袖）：部分路段開揚沒遮蔭，請做足防曬準備。

淋坑山一帶山丘高度不超過100米。（顏銘輝攝）

【7】體能需求

這條路線的體能需求確實不大，山矮而路短，體能需求最大之處是攀升幾座小山丘，因為有些位置斜度較大。

上落淋坑山以天然路為主，沒有水泥梯級。（顏銘輝攝）

【8】技術需求

上山講體能，落山就靠技術，從那些小山丘頂落斜的路就最考技術。路況看下去有點像青山腹地，但其實浮沙碎石不多。

除了搭輕鐵外，可以搭巴士到天恩邨站下車。（顏銘輝攝）

【9】上山交通

輕鐵方法：搭屯馬線到天水圍站，轉乘輕鐵706線至天富下車

港鐵巴士方法：搭屯馬線到天水圍站，轉乘K76巴士至天恩邨下車

巴士方法：搭265B、265M、276A等巴士至天恩邨下車

在流浮山可以乘搭K65港鐵接駁巴士離開。（顏銘輝攝）

【10】落山交通

在流浮山搭港鐵巴士K65至天水圍站、元朗大馬路及元朗站下車

【11】中途撤退選擇

選擇1：淋坑山可以選擇往天水圍下山，回到天影路離開

選擇2：行到深灣路時，可選擇截專線小巴35直接回元朗

【12】沿路概況

這次路線的起點定於天水圍天暉路體育館，巴士站及輕鐵站就在體育館的外面。橫過天暉路後，續沿天瑞路的行人路走，不要上行人天橋，轉左沿天秀路行，越過天水圍渠，至天影路口過馬路。之後轉右，沿天影路行。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 5

過了「濕地公園、輞井圍」路牌後，留意左方，就會有個明顯路口。這裏是天水圍的熱門晨運路線，站在路口拍照已經見到多人出入，十分熱鬧。穿過鐵皮與石躉之間的路，沿明顯大路直去，入去叢林內。

林內有條簡陋的水泥石級，再接斜路，接上一條平坦的山路。轉左可以直接登淋坑山，今次旅程轉右走，兜個圈走去淋坑山，遊盡附近各個小山丘。行到電塔位置，山徑轉左上斜，不久便至岔口，左路上斜往82米高山頭，我們行右路，以落斜為主，走進一些田地之間。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 5

這段路有很多街坊修路的痕跡，例如會綁上用來扶手的粗繩，地面會見到用來防滑的地毯。過了田地，山徑轉上，行至一個晨運天地，有些簡陋的健身裝置。繼續行上去，臨近山脊時，路有點斜，而且道分多途，但其實殊途同歸，條條路都可以到頂。

上到山脊，視野豁然開朗，可以望到后海灣及深圳的景色。脊上有樹林，不算太曬，靚景又好風，有一些由晨運人士搭建的竹棚，裏頭有些膠凳。沿山脊緩緩而上，有個搭得更完善的避雨亭，上有旗杆，掛了一枝國旗。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 5

山徑之後轉為落斜，有幾分青山腹地的感覺，但浮沙碎石不多，可能浮石也被頻繁的人流踢走或踩穩。落到山坳底，直行上斜，往82米的山丘頂進發。這是今次旅程的最高點。上山的部分斜路已被踩成階級形狀，近山頂的路有點崎嶇，斜度亦大。這段可能是全程最耗體力的部分。

上到82米山丘的平頂，一會兒要行的落山路在右邊，但先行前看一看這個山頂，有三角測量站，周圍有些街坊修建的設施。從這裏可以望到剛才行過的避雨亭，還有后海灣的景色，近望山下則有雲浮仙觀。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

落山的路就在望到雲浮仙觀那邊，路又闊，但有點斜。落到山坳，前有左右兩路，選擇左路上山，行多幾步，便見到淋坑山山頂的三角測量站。之後，經過測量柱，往另一邊下山。下山的路也是有點斜，要步步為營。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 7

落到近山腳小心，不要直衡下去走進一個種植園地，那裏是不能接馬路的，應靠左走，接回一條落山的主徑。出到馬路後，轉左行，至一路口轉右，往見到村屋的方向走。之後沿馬路直出到盡頭，便是深灣路。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 2

在深灣路的路口，轉左是往流浮山的方向，沿路行就到流浮山。深灣路窄，有時單線雙程行車，又有段路沒有行人路，所以行出去流浮山時，要小心來往的車輛。在流浮山，可以走進內街，逛逛市集，到酒樓午膳，亦可以乘搭港鐵巴士K65離開，這條巴士路線行經天水圍及元朗大馬路。

流浮山。（顏銘輝攝）

今次的淋坑山行山路線全程4公里左右，兩小時內行畢，淋坑山一帶山路其實只佔行程的一半路段左右，另一半是上山前及落山後的馬路或行人路。這條路線除了適合天水圍街坊，也適合那些前往流浮山遊覽的區外人。先臨高遠眺后海灣，再行入流浮山食海鮮。