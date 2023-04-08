坪洲行山｜登全島最高手指山遠眺靚景　環島親子遊輕鬆又易走

坪洲外形像一個「凹」字，陷下去的地方是東灣；南、北面分別稱為南灣和北灣；東北方的盡頭有「釣魚石」。島上有路連接大利島，大利島上現時有污水處理廠。



手指山是全島最高點，海拔95米，可以遠眺香港迪士尼樂園及愉景灣。東面是香港及九龍半島，南面有南丫島及喜靈洲，西面是大嶼山及愉景灣，而北面則有香港迪士尼樂園度假區及青馬大橋。

從坪洲碼頭落船後向右轉，會經過坪洲體育館。在分支轉左（經過坪洲政府合署）進入小巷，並在永安街轉右，之後往上走。沿路一直往上走，中途見到有嫁好靚的兔兔車。其後接上坪洲家樂徑（沿線色欄杆）。期間只需沿欄杆走，在離開欄杆後的分支往中間走。看見私人的農作物的分支往右轉便是小碼頭。打卡後一直沿大斜路上山。留意右方的指示牌往「銀洲仔亭」，此路盡頭為掘頭路，建議到達銀洲仔亭便折返繼續上山。很快便到達手指山標高柱，一定要留念打卡呀！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後便開始下山，看見分支一概往右走。返回市中心後可選擇先到餐廳休息一會，否則可以沿永東街繼續參觀島的另一邊（釣魚公觀景亭）。指示牌往「發射站」。沿路都是平路，看見涼亭便差不多到海邊了。來到景點「釣魚翁石」，真的像釣魚嗎？！返回市區的路口先往右走，看看上船前的最後一個景點「烏龜石」，遠看真的有點像烏龜。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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